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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Коронавірус повернувся у Горішні Плавні - 8 осіб з covid-19

Вчера, 21:19 Просмотров: 2 035 Комментариев: 1

 

До цього дня в місті було 4 одужавших від коронавірусу

Станом на 22 квітня у Горішніх Плавнях зафіксовано 8 випадків захворювання на коронавірус. Про е повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков на своїй сторінці в фейсбук. 


- Із Полтавського лабораторного центру надійшли результати ПЛР-тестів ще 7 хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні Горішніх Плавнів. У них підтверджено захворювання на коронавірус. Усього в місті 8 осіб хворих на covid-19. Очікуємо результатів 4 пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію, - зауважив Дмитро Биков. 
Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях було 4 хворих на коронавірус, які одужали. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Горішні Плавні

Комментарии: 1

56
KSV:
Вчера, 22:11

Автор пишущий статью, очень большая просьба - пишите понятно!

Цитирую: Станом на 22 квітня у Горішніх Плавнях зафіксовано 8 випадків захворювання на коронавірус.
Далее цитирую: Із Полтавського лабораторного центру надійшли результати ПЛР-тестів ще 7 хворих
Получается 15?

Оказывается нет! Опять цитирую: Усього в місті 8 осіб хворих на covid-19.
Так сколько, 7, 8 или 15???

Сколько Ваши публикации не читаю, все пытаюсь цифры посчитать - ни разу не получилось! Вечно мозг ломать приходится!


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