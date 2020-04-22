Коронавірус повернувся у Горішні Плавні - 8 осіб з covid-19

Вчера, 21:19 Просмотров: 2 035 Комментариев: 1

До цього дня в місті було 4 одужавших від коронавірусу

Станом на 22 квітня у Горішніх Плавнях зафіксовано 8 випадків захворювання на коронавірус. Про е повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков на своїй сторінці в фейсбук.





- Із Полтавського лабораторного центру надійшли результати ПЛР-тестів ще 7 хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні Горішніх Плавнів. У них підтверджено захворювання на коронавірус. Усього в місті 8 осіб хворих на covid-19. Очікуємо результатів 4 пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію, - зауважив Дмитро Биков.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях було 4 хворих на коронавірус, які одужали.