8 санітарних зон з'явилося у Кременчуцькому районі

Вчера, 21:35 Просмотров: 3 600 Комментариев: 2

Список сел та вулиць де запроваджується санітарна зона

У зв’язку з виявленням на території Кременчуцького району підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID–19 у громадян, що мешкають в Кременчуцькому районі, згідно розпорядження керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням короновірусної хвороби COVID–19 на території Кременчуцького району Полтавської області.





Визначено санітарну зону в межах внутрішнього периметру

с. Максимівка, вул. Мічуріна;

с. Омельник, вул. Конституції, вул. Центральна;

с. Радочини, вул. Набережна , вул. Молодіжна;

с. М.Кохнівка, вул. Садова;

с. Потоки, вул. Жовтнева;

с. К. Потоки, вул. Миру;

с. Піщане, вул.Київська;

с. Гориславці, вул.Центральна.

На території санітарних зон запроваджено наступні обмеження:

- заборонено вихід з приміщень без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);

- заборонено переміщення вулицями без поважної на те причини (виняток – відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);

- неухильне дотримання соціальної дистанції не менше двох метрів у громадських місцях.