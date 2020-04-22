8 санітарних зон з'явилося у Кременчуцькому районі

У зв’язку з виявленням на території Кременчуцького району підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID–19 у громадян, що мешкають в Кременчуцькому районі, згідно розпорядження керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням короновірусної хвороби COVID–19 на території Кременчуцького району Полтавської області.
Визначено санітарну зону в межах внутрішнього периметру
На території санітарних зон запроваджено наступні обмеження:
- заборонено вихід з приміщень без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
- заборонено переміщення вулицями без поважної на те причини (виняток – відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
- неухильне дотримання соціальної дистанції не менше двох метрів у громадських місцях.