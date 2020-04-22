Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

8 санітарних зон з'явилося у Кременчуцькому районі

Вчера, 21:35 Просмотров: 3 600 Комментариев: 2

 

Список сел та вулиць де запроваджується санітарна зона

У зв’язку з виявленням на території Кременчуцького району підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID–19 у громадян, що мешкають в Кременчуцькому районі, згідно розпорядження керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням короновірусної хвороби COVID–19 на території  Кременчуцького району Полтавської області. 


Троє мешканців Кременчуцького району померли від коронавірусу

 

Визначено санітарну зону в межах внутрішнього периметру

  • с. Максимівка, вул. Мічуріна;
  • с. Омельник, вул. Конституції, вул. Центральна;
  • с. Радочини, вул. Набережна , вул. Молодіжна;
  • с. М.Кохнівка, вул. Садова;
  • с. Потоки, вул. Жовтнева;
  • с. К. Потоки, вул. Миру;
  • с. Піщане, вул.Київська;
  • с. Гориславці, вул.Центральна.

 

На території санітарних зон запроваджено наступні обмеження:

- заборонено вихід з приміщень без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);

- заборонено переміщення вулицями без поважної на те причини (виняток – відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);

- неухильне дотримання соціальної дистанції не менше двох метрів у громадських місцях.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин санітарна зона коронавірус

Комментарии: 2

99
Trevak:
Вчера, 23:13

Вот брехуны.Взяли самые длинные улицы по селам и вписали их в зоны.


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mefisto:
Вчера, 23:27

Пусть у нас в Кременчуге Виталик нарезает зоны на карте Кременчуга,а по району кто ?


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