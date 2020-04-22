Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6592
Кременчук55
Хворі:
Україна5994
Кременчук47
Вилікувалось:
Україна424
Кременчук7
Померло:
Україна174
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У кількох пацієнтів з ЦРЛ вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19

Сегодня, 12:10 Просмотров: 6 093 Комментариев: 6

Мер Кременчука звернувся до громади з проханням повідомляти лікарям, якщо кременчужани або мешканці району контактували з медиками чи пацієнтами ЦРЛ, або якщо їх виписали звідки, а стан здоров'я погіршився

У кількох пацієнтів з Центральної районної лікарні вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19. Про це 22 квітня заявили у мерії Кременчука на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За словами мера нашого міста Віталія Малецького, сьогодні вже четверта доба як там виявили спалах коронавірусної інфекції, але повних списків хворих та контактних осіб поки що не отримано.


Так як повної статистики немає, кількість пацієнтів по Кременчуцькому району, яким поставили діагноз «COVID-19» після поховання, точно не відома, але їх однозначно більше одного.


У Кременчуці від коронавірусу помер 64-річний мешканець району: персонал ЦРЛ стурбований


Покійним виставляли посмертний діагноз «захворювання серця». Тепер встановити точно, від чого конкретно вони померли, важко, проте коронавірус якраз і міг стали тим спусковим гачком, який у поєднанні з хронічними хворобами людини призвів до смерті.


На засіданні також повідомили, що за попередню добу до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» ушпиталили:

  • лікаря з ЦРЛ з підтвердженим діагнозом «COVID-19»;
  • пацієнта, який перебував на амбулаторному лікуванні з коронавірусною хворобою;
  • пацієнтку, яку виписали з ЦРЛ 15 квітня, у неї не підтверджений діагноз «COVID-19», але вона лікувалася від пневмонії у районній лікарні, і зараз її стан здоров'я погіршився.
- Це правильне рішення (ушпиталити до інфекційного відділення — ред.), тому що ми маємо розуміти, що багато тих людей, які звідти (з ЦРЛ — ред.) виписалися, вони можуть бути інфіковані коронавірусною хворобою, зараз важливо встановити або спростувати подібний діагноз. Тому якщо є погіршення стану здоров'я таких людей, їм необхідно відразу звертатися до лікаря, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.


Мер Кременчука звернувся до громади з проханням повідомляти, якщо кременчужани або мешканці району контактували з медиками чи пацієнтами ЦРЛ, або якщо їх виписали звідки, а стан здоров'я погіршився. У такому випадку варто одразу дзвонити лікарям.


З отриманням списків хворих від ЦРЛ виникли проблеми, тому у мерії сподіваються, що у цьому може допомогти громада, якщо люди будуть пильними і одразу повідомлятимуть інформацію медикам.


Усі 30 медиків, які у Кременчуці захворіли на COVID-19, з ЦРЛ
9
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость ЦРБ пациенты диагноз

Комментарии: 6

66
Werty:
Сегодня, 12:51

громадяне Кременчука просять мера відвідати ЦРЛ та побачити в яких умовах людей лікують лікарі, побачити які засоби захисту є у мед. персоналу...

якщо сміливості вистачить у мера...


36 8
3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 13:09

Цитата: Werty
омадяне Кременчука просять мера відвідати ЦРЛ

Яким боком Малецький до ЦРЛ? Хай просять нового призначеного "зеленого" голову РДА Пирога, беззмінного з часів Кучми начальника облздраву Лисака, голова райради ще там є. А то один Малецький поки що переживає за ЦРБ, а тим всім начальничкам пох, засіли десь в очереті і не видно. Хтось коментар голови РДА десь бачив чи його самого ?


30 8
4 799
КАПУША:
Сегодня, 13:23

Цитата: Werty

громадяне Кременчука просять мера відвідати ЦРЛ та побачити в яких умовах людей лікують лікарі, побачити які засоби захисту є у мед. персоналу...

якщо сміливості вистачить у мера...

А які засоби захисту у мед.персоналу? Чому вони не били на сполох, як тільки першого хворого у них виявили, що їм потрібні додаткові засоби захисту?! Де якесь схвилювання медперсоналу, про те, що відбувається в лікарні? Чи їхня халатність тепер буде виправдовуватись? 


13 6
28
Vikulsija:
Сегодня, 14:25

Цитата: КАПУША
Цитата: Werty

громадяне Кременчука просять мера відвідати ЦРЛ та побачити в яких умовах людей лікують лікарі, побачити які засоби захисту є у мед. персоналу...

якщо сміливості вистачить у мера...

А які засоби захисту у мед.персоналу? Чому вони не били на сполох, як тільки першого хворого у них виявили, що їм потрібні додаткові засоби захисту?! Де якесь схвилювання медперсоналу, про те, що відбувається в лікарні? Чи їхня халатність тепер буде виправдовуватись? 

а чому Ви думаєте, що вони не били в сполох? Ба більше, у всих лікарнях міста засобів не вистачає, а там де вистачає - "курям на сміх". Верхівка звітувалась, що все ок, у нас все круто, а що відбувається в лікарнях - в звіт не потрапило. 

Мені інше цікаво. В ЦРЛ почали перевіряти усих, виявляти хворобу і тепер вони негідники...
А в "Кременчуцькій" лікарів як не перевіряли, так і не перевіряють, і на самоізоляції після першого виявленого не всі були...зате статистика хороша, що там казати.

Як би там не було - маємо що маємо. 
Називати "халатними" людей, які не сидять в кабінетах і не ліплять статистику, а працють безпосередноь з хворими - як на мене, так собі ідея...


9 1
140
vortex:
Сегодня, 14:42

Чому б не перевірити зараз лікарів якоїсь іншоі лікарні в місті. Наприклад, першої. Просто взяти та протестувати всіх підряд. Прецедент вже є. Панє мер, може настав час довести не на словах а ділом, що у нас у лікарнях все краще ніж у районі? Якщо там все ОК, то чому б це не показати результатами тестування. Слабо?


13 0
96
Trevak:
Сегодня, 15:44

Так сколько же всего умерших? Может Малецкому,Усановой и Середе хватит врать людям?


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх