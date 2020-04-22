У кількох пацієнтів з ЦРЛ вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19

Сегодня, 12:10 Просмотров: 6 093 Комментариев: 6

Мер Кременчука звернувся до громади з проханням повідомляти лікарям, якщо кременчужани або мешканці району контактували з медиками чи пацієнтами ЦРЛ, або якщо їх виписали звідки, а стан здоров'я погіршився

У кількох пацієнтів з Центральної районної лікарні вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19. Про це 22 квітня заявили у мерії Кременчука на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За словами мера нашого міста Віталія Малецького, сьогодні вже четверта доба як там виявили спалах коронавірусної інфекції, але повних списків хворих та контактних осіб поки що не отримано.





Так як повної статистики немає, кількість пацієнтів по Кременчуцькому району, яким поставили діагноз «COVID-19» після поховання, точно не відома, але їх однозначно більше одного.









Покійним виставляли посмертний діагноз «захворювання серця». Тепер встановити точно, від чого конкретно вони померли, важко, проте коронавірус якраз і міг стали тим спусковим гачком, який у поєднанні з хронічними хворобами людини призвів до смерті.





На засіданні також повідомили, що за попередню добу до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» ушпиталили:

лікаря з ЦРЛ з підтвердженим діагнозом «COVID-19»;

пацієнта, який перебував на амбулаторному лікуванні з коронавірусною хворобою;

пацієнтку, яку виписали з ЦРЛ 15 квітня, у неї не підтверджений діагноз «COVID-19», але вона лікувалася від пневмонії у районній лікарні, і зараз її стан здоров'я погіршився.

- Це правильне рішення (ушпиталити до інфекційного відділення — ред.), тому що ми маємо розуміти, що багато тих людей, які звідти (з ЦРЛ — ред.) виписалися, вони можуть бути інфіковані коронавірусною хворобою, зараз важливо встановити або спростувати подібний діагноз. Тому якщо є погіршення стану здоров'я таких людей, їм необхідно відразу звертатися до лікаря, - прокоментував міський голова Віталій Малецький.





Мер Кременчука звернувся до громади з проханням повідомляти, якщо кременчужани або мешканці району контактували з медиками чи пацієнтами ЦРЛ, або якщо їх виписали звідки, а стан здоров'я погіршився. У такому випадку варто одразу дзвонити лікарям.





З отриманням списків хворих від ЦРЛ виникли проблеми, тому у мерії сподіваються, що у цьому може допомогти громада, якщо люди будуть пильними і одразу повідомлятимуть інформацію медикам.



