Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6592
Кременчук55
Хворі:
Україна5994
Кременчук47
Вилікувалось:
Україна424
Кременчук7
Померло:
Україна174
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Усі 30 медиків, які у Кременчуці захворіли на COVID-19, з ЦРЛ

Сегодня, 11:22 Просмотров: 4 375

 

У кременчуцьких міських лікарнях з початку епідемії загалом перевірили 36 медиків, результати — негативні

22 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у Кременчуці 30 медиків захворіли на коронавірусну інфекцію. У цьому питанні розбиралися на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


З початку епідемії коронавірусу медикам Кременчука (не беручи до уваги ЦРЛ) зробили 36 ПЛР-тестів на коронавірус, усі результати виявилися негативними. Про це доповів на засіданні начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. Тож усі медичні працівники, які захворіли наразі, — це співробітники ЦРЛ.


Що стосується перевірок кременчужан на коронавірусну хворобу, протягом останньої доби експрес-тести зробили 11 пацієнтам, усі вони негативні (з початку епідемії таким чином перевірили всього 289 пацієнтів).


Щодо ПЛР-тестування, 61 зразок направили за минулу добу до лабораторії, загалом за період карантину надіслано 323 зразки, вже отримали 218 результатів, очікують 105.

7
Автор: Катерина Турубара Источник фото: stb.ua
Теги: медики коронавірус коронавирус ЦРБ

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх