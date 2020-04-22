Усі 30 медиків, які у Кременчуці захворіли на COVID-19, з ЦРЛ

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У кременчуцьких міських лікарнях з початку епідемії загалом перевірили 36 медиків, результати — негативні

22 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у Кременчуці 30 медиків захворіли на коронавірусну інфекцію. У цьому питанні розбиралися на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.



З початку епідемії коронавірусу медикам Кременчука (не беручи до уваги ЦРЛ) зробили 36 ПЛР-тестів на коронавірус, усі результати виявилися негативними. Про це доповів на засіданні начальник управління охорони здоров'я Максим Середа. Тож усі медичні працівники, які захворіли наразі, — це співробітники ЦРЛ.





Що стосується перевірок кременчужан на коронавірусну хворобу, протягом останньої доби експрес-тести зробили 11 пацієнтам, усі вони негативні (з початку епідемії таким чином перевірили всього 289 пацієнтів).



Щодо ПЛР-тестування, 61 зразок направили за минулу добу до лабораторії, загалом за період карантину надіслано 323 зразки, вже отримали 218 результатів, очікують 105.