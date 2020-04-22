Петрівка й нацгвардійці на Молодіжному: у Кременчуці з'явилися дві санітарні зони

Сегодня, 11:01 Просмотров: 4 706 Комментариев: 2

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони: у 304 кварталі та на Молодіжному.









19 санітарна зона у 304 кварталі









20 санітарна зона з’явилася на Молодіжному в мікрорайоні Аврори













Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: