Петрівка й нацгвардійці на Молодіжному: у Кременчуці з'явилися дві санітарні зони

Кількість санітарних зон збільшилася до 20
У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони: у 304 кварталі та на Молодіжному.
19 санітарна зона у 304 кварталі
20 санітарна зона з’явилася на Молодіжному в мікрорайоні Аврори
Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
- заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів)
- заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи)
- виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.