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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Петрівка й нацгвардійці на Молодіжному: у Кременчуці з'явилися дві санітарні зони

Сегодня, 11:01 Просмотров: 4 706 Комментариев: 2

 

Кількість санітарних зон збільшилася до 20

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися дві санітарні зони: у 304 кварталі та на Молодіжному.


Плюс 7 випадків коронавірусу зафіксовано у Кременчуці


19 санітарна зона у 304 кварталі


 


20 санітарна зона з’явилася на Молодіжному в мікрорайоні Аврори


 


Санітарні зони у Кременчуці – карта та правила


Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:

  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів)
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи)
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.
3
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус санітарна зона

Комментарии: 2

527
LYuSIYa:
Сегодня, 11:12

Та назвіть уже увесь Кременчук санітарною зоною і не морочте те, що на Паску фарбують!


26 1
28
Vikulsija:
Сегодня, 11:52

Так тойво...мені цікаво, чим оброблюють Маркетопт на Московській..навкруги одні санітарні зони і тільки там оаза...


15 1

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