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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

На 17 тисяч гривень оштрафували керуючу кременчуцьким магазином за продаж листівок-конвертів

Сегодня, 10:41 Просмотров: 4 069 Комментариев: 7

Відповідний вид товарів не належить до засобів гігієни, торгівля якими не заборонена

25 березня о 15.33 склали «карантинний» протокол на керуючу магазином «Простор», що знаходиться в будинку №124 на проспекті Свободи. Суть порушення полягає в тому, що в магазині торгували листівками-конвертами для грошей. Адмінматеріал розглянули 16 квітня в Автозаводському районному суді.


У судовому засіданні керуюча вину у вчиненні адмінправопорушення за обставин, викладених у протоколі, не визнала. Зазначила, що у магазині здійснюється роздрібна торгівля засобами гігієни, що не заборонено постановою Кабміну №211 від 11.03.2020 року. Крім того, продаються супутні товари. Не заперечує, що 25 березня магазин працював, приймав відвідувачів, здійснював продаж не лише товарів, що належать до засобів гігієни. Крім цього пояснила, що після перевірки, яка відбулась того ж дня, група товарів, не віднесених до тих, продаж яких дозволено, була прибрана з магазину. Також долучила письмові заперечення на протокол про адміністративне правопорушення, до яких додала копію накладної на переміщення товару.


Суд дійшов до висновку, що жінка винна у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП. Штраф - 17 000 гривень на користь держави. Також керуюча має заплатити судовий збір на користь держави у розмірі 420 грн 40 коп.


З постановою можна ознайомитися тут.

5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин магазин штраф админпротокол

Комментарии: 7

3 436
Дмитрий:
Сегодня, 10:46

издевательство над людьми

вильі приходят на ум

покерили весь мелкий бизнес - чем жить ППшникам?

 

то ли маркет, атб, амстор - торгуют всем

пайка, кайло - на ближайшие 2 года - уже Шмушар обнародовал 500 т. рабочих мест - обслуживать керуючий класс - большие стройки и тд.

турборежим у них

 

ЧТО они добиваются? ЗАЧЕМ так озлоблять людей ?

 

вот мурло, которое пришло и составило прОтокол на "нарушение" и штраф 17-34 т.грн. - оно ж ведь в городе живёт, ходит, питается, где-то обслуживается, кто-то его стрижёт, недавно руки стало мьіть с мьілом, отчего у мелкого служивого такая инициатива? здоровье дороже премий за штраф


69 0
1 258
Andrik.r:
Сегодня, 10:57

 

Яку шкоду здоров"ю можутьнанести листівки?

 

 

        


51 0
323
Pereselenets:
Сегодня, 11:48

Это свинство. Что ж вы делаете, иждивенцы на шее народа? Пора чинуш гнать ссаными тряпками


22 1
1 131
s2e7r8g:
Сегодня, 12:22

Цитата: Дмитрий

издевательство над людьми

вильі приходят на ум

покерили весь мелкий бизнес - чем жить ППшникам?

 

то ли маркет, атб, амстор - торгуют всем...

А реально у супермаркетов ассортимент товара не изменился, торгуют всем подряд, что и до карантина. Странная избирательность.


15 0
1
isaenkovl:
Сегодня, 12:45

1. Почему в АТБ и других супермаркетах продают кроме продуктов, канцтовары, газеты, игрушки, и тд.???

2. Почему работает Новая Линия и Епицентр? Торговать стройматериалами сейчас же нельзя? 

3. Почему Фоззи не закрыло половину площади с одеждой и другими не разрешенными к продажу товарами на время карантина?

 

Карантин только для малого бизнеса по факту и от того обидно.

А больше всего обидно, что толку от такого "карантина" - ноль.

 

Приведу пример на одном зоомагазине, где типа перекрыли ряды с аксесуарами для животных:

так вот смотреть, трогать все можно!!! А купить нельзя, а то оштрафуют. А теперь вопрос, может лучше бы тот товар, что залапали покупатели, они бы забрали с собой? 


18 0
3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 13:00

Поліцаї-провокатори зайшли до магазину, побачили конверти, замість того, щоб зробити зауваження втіхаря  купили той конверт,  отримали чек, а потім склали протокол. І кому той конверт заважав? А саме головне - нах така поліція? Зато бардака в ЦРБ в упор не бачуть і й досі навіть протокола не склали на керівника, хоча там відвертий кримінал.


21 0
96
Trevak:
Сегодня, 15:52

А что полиции слабо проверить фоззи и новую линию,там такого барахла валом,а еще выписать штраф за нарушение условий карантина.Эти два супер магазина на входе проверяют температуру у покупателей,а то что их сотрудники с пирометрами входят в группу риска(ведь они подходят впритык) и тем самым могут заразить здоровых людей.


1 0

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