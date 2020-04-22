На 17 тисяч гривень оштрафували керуючу кременчуцьким магазином за продаж листівок-конвертів

Сегодня, 10:41 Просмотров: 4 069 Комментариев: 7

25 березня о 15.33 склали «карантинний» протокол на керуючу магазином «Простор», що знаходиться в будинку №124 на проспекті Свободи. Суть порушення полягає в тому, що в магазині торгували листівками-конвертами для грошей. Адмінматеріал розглянули 16 квітня в Автозаводському районному суді.





У судовому засіданні керуюча вину у вчиненні адмінправопорушення за обставин, викладених у протоколі, не визнала. Зазначила, що у магазині здійснюється роздрібна торгівля засобами гігієни, що не заборонено постановою Кабміну №211 від 11.03.2020 року. Крім того, продаються супутні товари. Не заперечує, що 25 березня магазин працював, приймав відвідувачів, здійснював продаж не лише товарів, що належать до засобів гігієни. Крім цього пояснила, що після перевірки, яка відбулась того ж дня, група товарів, не віднесених до тих, продаж яких дозволено, була прибрана з магазину. Також долучила письмові заперечення на протокол про адміністративне правопорушення, до яких додала копію накладної на переміщення товару.





Суд дійшов до висновку, що жінка винна у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП. Штраф - 17 000 гривень на користь держави. Також керуюча має заплатити судовий збір на користь держави у розмірі 420 грн 40 коп.





З постановою можна ознайомитися тут.