Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6592
Кременчук55
Хворі:
Україна5994
Кременчук47
Вилікувалось:
Україна424
Кременчук7
Померло:
Україна174
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 30 медиків хворіють на коронавірус, - Синєгубов

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6 592 хворих на Covid-19 зафіксували в Україні, 116 - на Полтавщині. За добу - 467 нових випадків

Станом на 22 квітня в Україні нараховують 6 592 випадки COVID-19. МОЗ України інформує, що 174 людини померло, 424 осіб одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 349 випадків;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 150 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 287 випадків;
  • Закарпатська область — 218 випадків;
  • Запорізька область — 141 випадок;
  • Івано-Франківська область — 589 випадків;
  • Кіровоградська область — 251 випадок;
  • м. Київ — 989 випадків;
  • Київська область — 390 випадків;
  • Львівська область — 274 випадки;
  • Луганська область — 26 випадків;
  • Миколаївська область — 82 випадки;
  • Одеська область — 148 випадків;
  • Полтавська область — 116 випадків;
  • Рівненська область — 353 випадки;
  • Сумська область — 86 випадків;
  • Тернопільська область — 471 випадок;
  • Харківська область — 82 випадки;
  • Херсонська область — 72 випадки;
  • Хмельницька область — 54 випадки;
  • Чернівецька область — 1053 випадки;
  • Черкаська область — 206 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

У Полтавській області 116 випадків захворювання на коронавірус. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, нових хворих за добу – 15. Наразі хворіє 104 людини.

  • Кременчук – 55;
  • Кременчуцький район – 24;
  • Миргород – 12;
  • Полтава – 12;
  • Горішні Плавні – 4 (усі одужали);
  • Зіньків – 2;
  • Полтавський район – 1;
  • Машівка – 1 (людина одужала);
  • Хорол, Кобеляки, Козельщина, Котелевський та Чутівський райони – по 1 випадку.

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 39 медичних працівників: Кременчук – 30, Миргород – 5, Полтава – 3, Зіньків – 1.


Одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

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