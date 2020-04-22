У Кременчуці 30 медиків хворіють на коронавірус, - Синєгубов

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6 592 хворих на Covid-19 зафіксували в Україні, 116 - на Полтавщині. За добу - 467 нових випадків

Станом на 22 квітня в Україні нараховують 6 592 випадки COVID-19. МОЗ України інформує, що 174 людини померло, 424 осіб одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

У Полтавській області 116 випадків захворювання на коронавірус. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, нових хворих за добу – 15. Наразі хворіє 104 людини.

Кременчук – 55;

Кременчуцький район – 24;

Миргород – 12;

Полтава – 12;

Горішні Плавні – 4 (усі одужали);

Зіньків – 2;

Полтавський район – 1;

Машівка – 1 (людина одужала);

Хорол, Кобеляки, Козельщина, Котелевський та Чутівський райони – по 1 випадку.

Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 39 медичних працівників: Кременчук – 30, Миргород – 5, Полтава – 3, Зіньків – 1.





Одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.