У Кременчуці 30 медиків хворіють на коронавірус, - Синєгубов

6 592 хворих на Covid-19 зафіксували в Україні, 116 - на Полтавщині. За добу - 467 нових випадків
Станом на 22 квітня в Україні нараховують 6 592 випадки COVID-19. МОЗ України інформує, що 174 людини померло, 424 осіб одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 349 випадків;
- Волинська область — 176 випадків;
- Дніпропетровська область — 150 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 287 випадків;
- Закарпатська область — 218 випадків;
- Запорізька область — 141 випадок;
- Івано-Франківська область — 589 випадків;
- Кіровоградська область — 251 випадок;
- м. Київ — 989 випадків;
- Київська область — 390 випадків;
- Львівська область — 274 випадки;
- Луганська область — 26 випадків;
- Миколаївська область — 82 випадки;
- Одеська область — 148 випадків;
- Полтавська область — 116 випадків;
- Рівненська область — 353 випадки;
- Сумська область — 86 випадків;
- Тернопільська область — 471 випадок;
- Харківська область — 82 випадки;
- Херсонська область — 72 випадки;
- Хмельницька область — 54 випадки;
- Чернівецька область — 1053 випадки;
- Черкаська область — 206 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.
У Полтавській області 116 випадків захворювання на коронавірус. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, нових хворих за добу – 15. Наразі хворіє 104 людини.
- Кременчук – 55;
- Кременчуцький район – 24;
- Миргород – 12;
- Полтава – 12;
- Горішні Плавні – 4 (усі одужали);
- Зіньків – 2;
- Полтавський район – 1;
- Машівка – 1 (людина одужала);
- Хорол, Кобеляки, Козельщина, Котелевський та Чутівський райони – по 1 випадку.
Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 39 медичних працівників: Кременчук – 30, Миргород – 5, Полтава – 3, Зіньків – 1.
Одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.