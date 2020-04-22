Частина Кременчука залишилася без світла через аварію
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Більшість будинків нагірної частини міста без електроенергії
Сьогодні, 22 квітня, близько 9.00 відбулося аварійне відключення на мережах електропостачання на проспекті Свободи. Про це повідомляє пресслужба АТ «Полтаваобленерго».
Відсутнє електропостачання за наступними адресами:
- пр-т Свободи, 79, 22/42, 124, 126, 128, 132/2, 75, 77, 79.
- вул. Гвардійська, 1/71, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25;
- вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29, 33/27;
- вул. Київська, 58, 60, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 24, 32;
- вул. Роменська, 6-17;
- пров. Роменський, 2-4;
- Донецький, 10-19;
- вул. Генерала Родимцева, 3, 5, 9, 35/1;
- Гвардійська, 2, 3, 9, 11;
- просп. Свободи, 69;
- вул. Генерала Родимцева, 7;
- Автозаводська Райадміністрація, пров. Толстого, 38;
- пров. Толстого, 32-38;
- Гвардійський, 4-8.