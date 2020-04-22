Частина Кременчука залишилася без світла через аварію

Сегодня, 10:01 Просмотров: 3 061 Комментариев: 2

Сьогодні, 22 квітня, близько 9.00 відбулося аварійне відключення на мережах електропостачання на проспекті Свободи. Про це повідомляє пресслужба АТ «Полтаваобленерго».





Відсутнє електропостачання за наступними адресами: