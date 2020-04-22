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Частина Кременчука залишилася без світла через аварію

Сегодня, 10:01 Просмотров: 3 061 Комментариев: 2

 

Більшість будинків нагірної частини міста без електроенергії

Сьогодні, 22 квітня, близько 9.00 відбулося аварійне відключення на мережах електропостачання на проспекті Свободи. Про це повідомляє пресслужба АТ «Полтаваобленерго». 


Відсутнє електропостачання за наступними адресами:

  • пр-т Свободи, 79, 22/42, 124, 126, 128, 132/2, 75, 77, 79.
  • вул. Гвардійська, 1/71, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 14а, 18, 20, 22, 24/31, 25;
  • вул. Вадима Пугачова, 23, 25, 27, 29, 33/27;
  • вул. Київська, 58, 60, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 24, 32;
  • вул. Роменська, 6-17;
  • пров. Роменський, 2-4;
  • Донецький, 10-19;
  • вул. Генерала Родимцева, 3, 5, 9, 35/1;
  • Гвардійська, 2, 3, 9, 11;
  • просп. Свободи, 69;
  • вул. Генерала Родимцева, 7;
  • Автозаводська Райадміністрація, пров. Толстого, 38;
  • пров. Толстого, 32-38;
  • Гвардійський, 4-8.
4
Автор: Альона Душенко
Теги: світло аварія

Комментарии: 2

821
shoni1970:
Сегодня, 10:33

Веерные отключения? На сегодняшний день остановили четыре из пяти энергоблоков на Запорожской АЭС. Эффективные менеджеры.


5 3
142
JJAbrams:
Сегодня, 10:48

там еще в Жадова 1а, 1б, 1в, Первомайская 1 и Театральная 1 тоже без питания



Цитата: shoni1970

Веерные отключения? На сегодняшний день остановили четыре из пяти энергоблоков на Запорожской АЭС. Эффективные менеджеры.

нет, это стандартно, там всегда питание пропадает, проклятый район. На этот раз масштабы чуть больее обширные чем всегда.


5 0

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