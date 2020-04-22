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Топ новость, Кременчуг, Политика, Коронавірус / Карантин

Охрана отмєна: сесію Кременчуцької міської ради проведуть не на стадіоні «Кремінь-Арена»

Сегодня, 11:43 Просмотров: 1 864 Комментариев: 4

 

Чергову сесію проведуть без журналістів

Завтра, 23 квітня, чергову сесію Кременчуцької міської ради проведуть не на стадіоні «Кремінь-Арена», як планувалося раніше. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні ТБНС.


Стадіон, так стадіон: депутати Кременчука проведуть сесію на стадіоні «Кремінь-Арена»


За словами Віталія Малецького, оскільки приміщення невелике, на сесію не допустять кременчуцьких журналістів. Також через карантин будуть проводити частіше дезінфекцію у сесійному залі Кременчуцької міської ради.


Нагадаємо, що журналісти Кременчука направили зверення до міського голови, адже його рішення щодо недопуску журналістів на сесію є незаконним. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Також в спеціальному законодавстві, яке регулює боротьбу із епідеміями, інфекційними захворюваннями немає підстав для призначення міськими, сільськими, селищними головами проведення закритих сесій рад.


Обмеження доступу на сесію міськради незаконне – заява від ЗМІ меру Кременчука Малецькому
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія сессия горсовета карантин

Комментарии: 4

248
canek:
Сегодня, 11:51

Кроилово!!


11 3
1 422
ankrem:
Сегодня, 12:45

так а где проведут ?


1 1
261
stronzo:
Сегодня, 13:10

Ну що ж, чекаэмо від Вас заяви по 171 КК України.


2 0
105
X-YZ:
Сегодня, 14:41

У Плохіша від варення мозоль!

У Кібальчиша - ізмєна))


1 0

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