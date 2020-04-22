Охрана отмєна: сесію Кременчуцької міської ради проведуть не на стадіоні «Кремінь-Арена»

Сегодня, 11:43 Просмотров: 1 864 Комментариев: 4

Завтра, 23 квітня, чергову сесію Кременчуцької міської ради проведуть не на стадіоні «Кремінь-Арена», як планувалося раніше. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні ТБНС.









За словами Віталія Малецького, оскільки приміщення невелике, на сесію не допустять кременчуцьких журналістів. Також через карантин будуть проводити частіше дезінфекцію у сесійному залі Кременчуцької міської ради.





Нагадаємо, що журналісти Кременчука направили зверення до міського голови, адже його рішення щодо недопуску журналістів на сесію є незаконним. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Також в спеціальному законодавстві, яке регулює боротьбу із епідеміями, інфекційними захворюваннями немає підстав для призначення міськими, сільськими, селищними головами проведення закритих сесій рад.



