Обмеження доступу на сесію міськради незаконне – заява від ЗМІ меру Кременчука Малецькому

Редактори низки кременчуцьких видань закликають мера Віталія Малецького не чинити перешкод законній професійній діяльності журналістів
Редактори «Кременчуцького Телеграфа» та низки інших міських видань заявили, що 23 квітня журналісти, дотримуючись заходів безпеки під час карантину, прибудуть на сесію міської ради для висвітлення заходу.
Вони закликають міського голову Кременчука Віталія Малецького не обмежувати доступ на сесію, оскільки це суперечить чинному законодавству України та регламенту Кременчуцької міської ради. Меру нагадали, що за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.
Звернення стало реакцією на заяву мера, яку він зробив 15 квітня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Мер мотивував намір не пустити журналістів на сесію заходами безпеки під час карантину. Журналісти з такою мотивацією не згодні.
Далі – повний текст звернення.
Звертаємося до вас з приводу вашої заяви про намір не допустити журналістів на сесію Кременчуцької міської ради, що відбудеться 23.04 на стадіоні «Кремінь-Арена ім. Олега Бабаєва». Зокрема, таку заяву ви зробили 15.04.20 року під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Просимо відмовитися від цього наміру, оскільки він суперечить чинному законодавству України та регламенту Кременчуцької міської ради.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Наголошуємо, що в спеціальному законодавстві, яке регулює боротьбу із епідеміями, інфекційними захворюваннями немає підстав для призначення міськими, сільськими, селищними головами проведення закритих сесій рад.
Порядок доступу до сесії регламентується п. 17 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, ця стаття передбачає, що «сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону». Отже, порядок допуску на сесію – це повноваження міської ради, а не міського голови. При цьому міська рада має керуватися чинним Регламентом Кременчуцької міської ради VII скликання.
Із оприлюднених проєктів рішень відомо, що підготовлені зміни до Регламенту щодо проведення сесій у дистанційному режимі (лише з невідкладних питань). Однак цей порядок ще не затверджений Радою, і чергова сесія міської ради, на розгляд якої винесено 95 поточних питань, проводиться не в дистанційному режимі.
Крім того, у вашій заяві пролунало, що «журналісти зможуть дивитися онлайн трансляцію, яка буде забезпечена нашою телерадіокомпанією» (тобто КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Судячи із цієї заяви, ви маєте намір вибірково обмежити доступ на сесію міської ради, надаючи при цьому перевагу певному ЗМІ, що суперечить Закону України «Про інформацію». Відповідно до в. 1 ст. 7 цього Закону, держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.
Відтак, ми не вбачаємо законних підстав для обмеження права в доступі на сесію Кременчуцької міської ради. І журналісти видань (у мінімальній кількості, необхідній для висвітлення роботи ради), дотримуючись необхідних мір безпеки під час карантину, прибудуть на чергову сесію для виконання професійних обов’язків. Сподіваємося на розуміння та сприяння діяльності ЗМІ. Спроби не допуску журналістів на сесію розцінюватимемо як перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.
Леся Лазоренко, головний редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»
Станіслав Константинов, випусковий редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»
Олег Булашев, головний редактор видання «Кременчуцька газета»
Анна Плаксій, головний редактор ТРК «Візит»
Олександр Курилов, головний редактор видання «Програма плюс»
Ольга Очеретяна, головний редактор газети «Думка»
Закон «О доступе к публичной информации» обязывает власть публиковать финансовую отчетность, информацию о закупках, о свободных земельных участках, аренде коммунальных помещений, о принятых решениях, проектах. Это дает возможность кременчужанам контролировать власть, использование ею бюджетных средств — наших с вами денег, уплаченных в виде налогов.
Вопреки закону, часть информации остается закрытой или публикуется на сайте Кременчугского горсовета с нарушением сроков. Мы хотим добиться, чтобы власть неукоснительно соблюдала закон. И будем рассказывать о том, что от нас пытаются спрятать.
Кампанию «Открытый доступ» журналисты реализуют при поддержке МИД Чехии в рамках программы Transition, неправительственной организации NESEHNUTI и ОО «Европейский клуб».
Координатор проекта в «Кременчугском Телеграфе»:
Татьяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com