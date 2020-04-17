Обмеження доступу на сесію міськради незаконне – заява від ЗМІ меру Кременчука Малецькому

Вчера, 17:02 Просмотров: 1 988 Комментариев: 13

Редактори «Кременчуцького Телеграфа» та низки інших міських видань заявили, що 23 квітня журналісти, дотримуючись заходів безпеки під час карантину, прибудуть на сесію міської ради для висвітлення заходу.





Вони закликають міського голову Кременчука Віталія Малецького не обмежувати доступ на сесію, оскільки це суперечить чинному законодавству України та регламенту Кременчуцької міської ради. Меру нагадали, що за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.

Звернення стало реакцією на заяву мера, яку він зробив 15 квітня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Мер мотивував намір не пустити журналістів на сесію заходами безпеки під час карантину. Журналісти з такою мотивацією не згодні.

Далі – повний текст звернення.