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Кременчуг, Открытый доступ

Обмеження доступу на сесію міськради незаконне – заява від ЗМІ меру Кременчука Малецькому

Вчера, 17:02 Просмотров: 1 988 Комментариев: 13

 

Редактори низки кременчуцьких видань закликають мера Віталія Малецького не чинити перешкод законній професійній діяльності журналістів

Редактори «Кременчуцького Телеграфа» та низки інших міських видань заявили, що 23 квітня журналісти, дотримуючись заходів безпеки під час карантину, прибудуть на сесію міської ради для висвітлення заходу.


Журналістів не пустять на сесію Кременчуцької міськради, яка відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена»

 

Вони закликають міського голову Кременчука Віталія Малецького не обмежувати доступ на сесію, оскільки це суперечить чинному законодавству України та регламенту Кременчуцької міської ради. Меру нагадали, що за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.

 

Звернення стало реакцією на заяву мера, яку він зробив 15 квітня під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Мер мотивував намір не пустити журналістів на сесію заходами безпеки під час карантину. Журналісти з такою мотивацією не згодні.

 

Далі – повний текст звернення.

 

Відкрите звернення редакторів ЗМІ

 

Звертаємося до вас з приводу вашої заяви про намір не допустити журналістів на сесію Кременчуцької міської ради, що відбудеться 23.04 на стадіоні «Кремінь-Арена ім. Олега Бабаєва». Зокрема, таку заяву ви зробили 15.04.20 року під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

 

Просимо відмовитися від цього наміру, оскільки він суперечить чинному законодавству України та регламенту Кременчуцької міської ради.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

 

Наголошуємо, що в спеціальному законодавстві, яке регулює боротьбу із епідеміями, інфекційними захворюваннями немає підстав для призначення міськими, сільськими, селищними головами проведення закритих сесій рад.

 

Порядок доступу до сесії регламентується п. 17 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема, ця стаття передбачає, що «сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону».  Отже, порядок допуску на сесію – це повноваження міської ради, а не міського голови.  При цьому міська рада має керуватися чинним Регламентом Кременчуцької міської ради VII скликання.

 

Із оприлюднених проєктів рішень відомо, що підготовлені зміни до Регламенту щодо проведення сесій у дистанційному режимі (лише з невідкладних питань). Однак цей порядок ще не затверджений Радою, і чергова сесія міської ради, на розгляд якої винесено 95 поточних питань, проводиться не в дистанційному режимі.

 

Крім того, у вашій заяві пролунало, що «журналісти зможуть дивитися онлайн трансляцію, яка буде забезпечена нашою телерадіокомпанією» (тобто КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Судячи із цієї заяви, ви маєте намір вибірково обмежити доступ на сесію міської ради, надаючи при цьому перевагу певному ЗМІ, що суперечить Закону України «Про інформацію». Відповідно до в. 1 ст. 7 цього Закону, держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації.

 

Відтак, ми не вбачаємо законних підстав для обмеження права в доступі на сесію Кременчуцької міської ради. І журналісти видань (у мінімальній кількості, необхідній для висвітлення роботи ради), дотримуючись необхідних мір безпеки під час карантину, прибудуть на чергову сесію для виконання професійних обов’язків. Сподіваємося на розуміння та сприяння діяльності ЗМІ. Спроби не допуску журналістів на сесію розцінюватимемо як перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.

 

Леся Лазоренко, головний редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Станіслав Константинов, випусковий редактор тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Олег Булашев, головний редактор видання «Кременчуцька газета»

Анна Плаксій, головний редактор ТРК «Візит»

Олександр Курилов, головний редактор видання «Програма плюс»

Ольга Очеретяна, головний редактор газети «Думка»

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія заява журналісти Віталій Малецький

Комментарии: 13

628
ulyanov:
Вчера, 17:03

Згоден із заявою

 


24 3
124
vortex:
Вчера, 17:22

Те що дуже багато чого в обмеженнях прав та свобод громадян робиться під ширмою боротьби з розповсюдженням вірусу - зрозуміло. Цей випадок - один з величезної кількості. Але, колись потрібно починати ставити на місце тих хто вважає що він понад законом. Можливо, це саме той випадок коли слід написати заяву до поліції а також(що дуже важливо) зробити цю справу та ії перебіг максимально публічною. У вас є досить багато можливостей змусити правохорнців реагувати на кримінальний злочин, навіть якщо їм буде дуже не хотітись це робити


28 0
40
Олег Чуба:
Вчера, 17:23

Журналистов не пускают на сессию за для их здоровья и безопасности, как вы не можете этого понять...


0 54
27
Yaroslav:
Вчера, 17:24

ещё бы этих всех активистов туда не пускать,было бы супер!


4 45
98
Grinenko:
Вчера, 17:26

Сейчас карантин, сессия подождать не может, а СМИ очень даже могут. 


0 46
253
stronzo:
Вчера, 17:42

за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.

 

Блин, есть статья УК, что вы с ним заигрываете? Какие звернення? Заявление в полицию по факту и в прокуратуру для контроля. 

Просимо... звертаємося... 

Странная у вас риторика, как для 5-й власти. Меняйте терминологию на "требуем соблюдения закона".


24 0
32
DioGen:
Вчера, 17:45

Кабы кто из этих чиновников о людях думал они б дружно сказали бы "Такая тяжелая ситуация. Мы на время карантина отказываемся от зарплат и премий. Пускай идут на медицину, и так дыра в бюджете. Другие же сидят по домам без работы и зарплаты, и с нами ничего не станется. Главное здоровье и безопасность граждан..." Вот это бы я понял. А выдумывають очередную уловку штрафовать граждан на пустом место, врятли это поможет чьему то здоровью.


14 1
116
sergey.kovalenko:
Вчера, 17:52

Эх...фоток Пиддубной в новых колготах не будетlaughing


5 26
823
Татьяна Донченко:
Вчера, 18:36

Цитата: stronzo
за що передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 171 Кримінального кодексу України.

 

Блин, есть статья УК, что вы с ним заигрываете? Какие звернення? Заявление в полицию по факту и в прокуратуру для контроля. 

Просимо... звертаємося... 

Странная у вас риторика, как для 5-й власти. Меняйте терминологию на "требуем соблюдения закона".

Факту перешкоджання ще не було, як не пустять - тоді й буде заява. Власне, канва для неї вже є в цьому зверненні


14 0
253
stronzo:
Вчера, 20:45

Цитата: Татьяна Донченко

Факту перешкоджання ще не було, як не пустять - тоді й буде заява. Власне, канва для неї вже є в цьому зверненні

Ок, згоден, слідкуємо. 

Але, як на мене, Вам стала відома інформація про намір посадової особи в порушенні закону, тож можливо є сенс звернутися заздалегіть і прийти вже у супроводі представника закону, який і  буде повинен цього не допустити. Бо поки буде заява по факту - засідання вже пройде.

Успіхів Вам!


2 0
254
Чopний Kiт:
Вчера, 20:45

Цитата: sergey.kovalenko
Цитата: Grinenko
Цитата: Олег Чуба
Цитата: Yaroslav

ещё бы этих всех активистов туда не пускать,было бы супер!

Ух ты! Аж 4 бота на новость. Зато сразу видно, как не любит власть журналистов.

Шо, не дают окаянные, шахер-махер по-тихому, без лишних глаз и ушей, нарешать?


6 0
124
vortex:
Вчера, 20:47

Цитата: Татьяна Донченко
Факту перешкоджання ще не було, як не пустять - тоді й буде заява. Власне, канва для неї вже є в цьому зверненні

Публічна заява посадових осіб про те, що журналістам вхід буде заборонено теж перешкоджання. Не обов'язково перешкоджання має бути фізичним

 

2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".

4 1
823
Татьяна Донченко:
Вчера, 20:53

Цитата: vortex

Цитата: Татьяна Донченко
Факту перешкоджання ще не було, як не пустять - тоді й буде заява. Власне, канва для неї вже є в цьому зверненні

Публічна заява посадових осіб про те, що журналістам вхід буде заборонено теж перешкоджання. Не обов'язково перешкоджання має бути фізичним

 У цьому випадку складніше доводити факт перешкоджання, краще вже за фактом -потрапимо на сесію, чи ні


4 0

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Закон «О доступе к публичной информации» обязывает власть публиковать финансовую отчетность, информацию о закупках, о свободных земельных участках, аренде коммунальных помещений, о принятых решениях, проектах. Это дает возможность кременчужанам контролировать власть, использование ею бюджетных средств — наших с вами денег, уплаченных в виде налогов.

Вопреки закону, часть информации остается закрытой или публикуется на сайте Кременчугского горсовета с нарушением сроков. Мы хотим добиться, чтобы власть неукоснительно соблюдала закон. И будем рассказывать о том, что от нас пытаются спрятать.

Кампанию «Открытый доступ» журналисты реализуют при поддержке МИД Чехии в рамках программы Transition, неправительственной организации NESEHNUTI и ОО «Европейский клуб».

Координатор проекта в «Кременчугском Телеграфе»:
Татьяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com

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