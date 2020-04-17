Стала відома офіційна причина падіння мотопараплану біля Кобеляк, в результаті якого загинуло двоє людей

Вчера, 17:27 Просмотров: 5 513 Комментариев: 3

Нагадаймо, 27 червня біля Кобеляк Полтавської області на поле упав мотопараплан. У результаті катастрофи загинуло двоє чоловіків.





Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провело розслідування та оприлюднило звіт. У документі йдеться, що при виконанні приватного польоту з пасажиром на борту, під час виконання мотопарапланом маневрів в повітрі, сталося виривання строп з місць їх кріплення до паракрила, після цього мотопараплан втратив висоту та зіткнувся з землею. Причиною катастрофи мотопараплана стало перевищення навантаження та руйнування в польоті стропної системи, яка через тривалу експлуатацію втратила міцність нижче рекомендованих параметрів.





Також у результаті розслідування дійшли до таких висновків:

Пілот не мав чинного свідоцтва льотного персоналу та медичного сертифіката відповідно до встановлених вимог. Мотопараплан не мав державних та реєстраційних номерів та в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не значиться, а також не стояв на обліку в жодній організації. Під час виникнення події небезпечні метеорологічні фактори були відсутні. Під час зіткнення мотопараплана з землею його двигун працював, а повітряний гвинт обертався. В паливній системі мотопараплана паливо було присутнє. Крило мотопараплана від моменту продажу (березень 2013 року) не проходило перевірку технічного стану, як це передбачено міжсервісним інтервалом перевірок для даної моделі крила. Стропна система в процесі експлуатації втратила міцність нижче рекомендованих параметрів.

Детальніше ознайомитися з результатами розслідування можна тут.