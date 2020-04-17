Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Происшествия, Полтавщина

Стала відома офіційна причина падіння мотопараплану біля Кобеляк, в результаті якого загинуло двоє людей

Вчера, 17:27 Просмотров: 5 513 Комментариев: 3

 

Оприлюднили остаточний звіт за результатами розслідування катастрофи мотопараплана

Нагадаймо, 27 червня біля Кобеляк Полтавської області на поле упав мотопараплан. У результаті катастрофи загинуло двоє чоловіків.


Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провело розслідування та оприлюднило звіт. У документі йдеться, що при виконанні приватного польоту з пасажиром на борту, під час виконання мотопарапланом маневрів в повітрі, сталося виривання строп з місць їх кріплення до паракрила, після цього мотопараплан втратив висоту та зіткнувся з землею. Причиною катастрофи мотопараплана стало перевищення навантаження та руйнування в польоті стропної системи, яка через тривалу експлуатацію втратила міцність нижче рекомендованих параметрів.


Також у результаті розслідування дійшли до таких висновків:

  1. Пілот не мав чинного свідоцтва льотного персоналу та медичного сертифіката відповідно до встановлених вимог.
  2. Мотопараплан не мав державних та реєстраційних номерів та в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не значиться, а також не стояв на обліку в жодній організації.
  3. Під час виникнення події небезпечні метеорологічні фактори були відсутні.
  4. Під час зіткнення мотопараплана з землею його двигун працював, а повітряний гвинт обертався. В паливній системі мотопараплана паливо було присутнє.
  5. Крило мотопараплана від моменту продажу (березень 2013 року) не проходило перевірку технічного стану, як це передбачено міжсервісним інтервалом перевірок для даної моделі крила.
  6. Стропна система в процесі експлуатації втратила міцність нижче рекомендованих параметрів.

Детальніше ознайомитися з результатами розслідування можна тут.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: авария погибшие Кобеляки

Комментарии: 3

32
DioGen:
Вчера, 19:27

Корректор у вас в отпуске? Название то исправьте "загинуло двох людей"


9 2
819
mefisto:
Вчера, 19:43

Цитата: DioGen

Корректор у вас в отпуске? Название то исправьте "загинуло двох людей"

В кременчугских ,,вузах,, учились ,,журналисты,,


13 3
1
stathunt:
Сегодня, 06:49

Вот это трешак особенно 1и 2 пункт

У пілота не було прав та медогляду

Дельтаплан упав бо не мав державну регістрацію та номери

 

Вот такая экспертиза бумажная не выходя из кабинета должна наказываться .

И еще . редакция телеграфа вам не смешно и не стыдно писать такую чепуху .Получается дельтаплан упал сразу от названых 5 пунктов или из-за одного пункта но это уже на выбор что ль..Та ну это бред.

Да еще й статья с ошибками написано позорище...

 



Цитата: mefisto
Цитата: DioGen

Корректор у вас в отпуске? Название то исправьте "загинуло двох людей"

В кременчугских ,,вузах,, учились ,,журналисты,,

Интернет издание новостей #1 Кременчуга ...


1 3

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх