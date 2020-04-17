Стала відома офіційна причина падіння мотопараплану біля Кобеляк, в результаті якого загинуло двоє людей

Оприлюднили остаточний звіт за результатами розслідування катастрофи мотопараплана
Нагадаймо, 27 червня біля Кобеляк Полтавської області на поле упав мотопараплан. У результаті катастрофи загинуло двоє чоловіків.
Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провело розслідування та оприлюднило звіт. У документі йдеться, що при виконанні приватного польоту з пасажиром на борту, під час виконання мотопарапланом маневрів в повітрі, сталося виривання строп з місць їх кріплення до паракрила, після цього мотопараплан втратив висоту та зіткнувся з землею. Причиною катастрофи мотопараплана стало перевищення навантаження та руйнування в польоті стропної системи, яка через тривалу експлуатацію втратила міцність нижче рекомендованих параметрів.
Також у результаті розслідування дійшли до таких висновків:
Детальніше ознайомитися з результатами розслідування можна тут.