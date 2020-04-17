Кременчуцькій патрульній оголосили про підозру у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом

Вчера, 17:55 Просмотров: 5 591 Комментариев: 6

Тимчасово виконуючій обов’язки заступника командира однієї з рот батальйону патрульної поліції Кременчука повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, патрульна зайшла в інформаційно-телекомунікаційну систему органів поліції та надала можливість підозрюваному (своєму колишньому колезі) сфотографувати на мобільний телефон персональні дані та інші відомості про потерпілого у кримінальному провадженні.





Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.