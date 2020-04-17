Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Происшествия

Кременчуцькій патрульній оголосили про підозру у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом

Вчера, 17:55 Просмотров: 5 591 Комментариев: 6

Патрульна дала сфотографувати інформацію про потерпілого у кримінальному провадженні

Тимчасово виконуючій обов’язки заступника командира однієї з рот батальйону патрульної поліції Кременчука повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, патрульна зайшла в інформаційно-телекомунікаційну систему органів поліції та надала можливість підозрюваному (своєму колишньому колезі) сфотографувати на мобільний телефон персональні дані та інші відомості про потерпілого у кримінальному провадженні.


Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.

5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: підозра патрульная полиция

Комментарии: 6

2 497
ИМХО:
Вчера, 19:11

А я удивлялся, как эти утырки узнают информацию и находят людей. Звонил до этого анонимно и буду продолжать звонить анонимно!

grinning


14 1
819
mefisto:
Вчера, 19:46

Пожурят и оштрафуют?


7 0
71
Trevak:
Вчера, 19:49

Цитата: ИМХО

А я удивлялся, как эти утырки узнают информацию и находят людей. Звонил до этого анонимно и буду продолжать звонить анонимно!

grinning

Наивный Вы,анонимно можно было позвонить из таксофона на улице,и потом быстро делать ноги,а в наше время все отслеживается до метра.


11 3
1 418
ankrem:
Вчера, 21:36

А ну так это в порядке вещей.

Сколько раз они с бумажкой подходят и записывают персональные данные.

Или на телефон свой.


5 0
3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:19

Цитата: ankrem
надала можливість підозрюваному (своєму колишньому колезі) сфотографувати на мобільний телефон

Ну у телепень, а ще командирша. Якщо в цього "колеги" вилучили цей апарат, то їй капут. Де вони таких ідіотів набирають, як же вони тести проходять? Протокол скласти не можуть, самі проти себе докази збирають, зато важності аж через верх. Вчіть нормативну базу і займайтеся самоосвітою, раз у ваших "учєбках" нічого вас не навчили.


3 0
49
Ford Parts:
Сегодня, 16:27

А разве фигурант не имеет права ознакомится с материалами дела?

В деле эта информация должна быть.


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх