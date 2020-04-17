МОН рекомендує цьогоріч не проводити випускних для школярів та останніх дзвоників

Міністерство освіти і науки України рекомендує не проводити випускних вечорів для школярів та останніх дзвоників у цьому році, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Серед іншого про це згадується у листі МОН від 16 квітня щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року.

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори, - йдеться у листі, який направили керівникам шкіл.

Крім того, Міністерство освіти і науки через карантин в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020, повідомляє РБК-Україна. За словами т.в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, ЗНО у цьому році відбудеться в будь-якому випадку, проте терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.









Тож є два варіанти, як одинадцятикласники здаватимуть ЗНО: