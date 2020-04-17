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Образование, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

МОН рекомендує цьогоріч не проводити випускних для школярів та останніх дзвоників

Вчера, 18:01 Просмотров: 2 250 Комментариев: 1

 

Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила про два варіанти, як одинадцятикласники здаватимуть ЗНО

Міністерство освіти і науки України рекомендує не проводити випускних вечорів для школярів та останніх дзвоників у цьому році, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу. Серед іншого про це згадується у листі МОН від 16 квітня щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року.


З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори, - йдеться у листі, який направили керівникам шкіл.


Вищезгаданий лист МОН можна повністю переглянути, завантаживши тут: pro-zavershennja-navchalnogo-roku.pdf [629,45 Kb] (cкачиваний: 39)


Крім того, Міністерство освіти і науки через карантин в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020, повідомляє РБК-Україна. За словами т.в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, ЗНО у цьому році відбудеться в будь-якому випадку, проте терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.


МОН опублікувало два сценарії, як навчатимуться учні та студенти після карантину


Тож є два варіанти, як одинадцятикласники здаватимуть ЗНО:

  • якщо карантин закінчується до початку червня, то пробне ЗНО проведуть у червні, а з 25.06 розпочнеться основна сесія ЗНО;
  • якщо карантин продовжать і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25.08 будуть проводити основну сесію ЗНО.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: МОН ЗНО выпускники выпускной последний звонок школьники школы учебный год

Комментарии: 1

195
cheh_a:
Вчера, 21:23

нажирайтесь ребята по хатам )


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