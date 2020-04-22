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Сьогодні мають ухвалити рішення про обмеження доступу на кладовища Кременчука

Сегодня, 12:42 Просмотров: 1 395 Комментариев: 1

Відвідувати цвинтарі можна буде лише для проведення похорон з дотриманням вимог - не більше 10 осіб

Сьогодні, 22 квітня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у мерії одноголосно підтримали запровадження додаткових обмежувальних заходів на території Кременчука. Мова йде про заборону відвідувати кладовища не для проведення похорон. У документі пропонують таке:

  1. з 24 по 28 квітня включно закрити для відвідування кладовища на території міста, крім проведення поховань за умови дотримання вимог (не більше 10 осіб, які мають дотримуватися дистанції не менш як півтора метра);
  2. комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» має встановити інформаційні таблички, які сповіщатимуть про заборону відвідування кладовищ. Також КП має здійснювати допуск лише для поховань;
  3. КП «СКРП» спільно з «Благоустроєм Кременчука» повинні розчистити кладовища від сухостою, прибрати та вивезти сміття. Термін виконання - до 30 квітня.
  4. Кременчуцькому відділу поліції, Батальйону патрульної поліції Кременчука, Військовій частині 3059 Нацгвардії України, Муніципальній варті забезпечити неухильне виконання протиепідеміологічних заходів під час проведення поминальних днів шляхом обмеження доступу громадян на кладовища;
  5. Відділу пресслужби організувати роз'яснення населенню щодо додаткових карантинних обмежень.

Додатково ухвалити рішення комісії мають сьогодні увечері на засіданні виконкому. Після цього норми набудуть чинності.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: кладбища карантин поминальные дни

Комментарии: 1

105
X-YZ:
Сегодня, 16:37

Сколько работы, прямо невпроворот. Бедненькие.


1 0

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