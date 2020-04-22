Кременчужанам станет легче получить удостоверение судоводителя малых и маломерных судов

Теперь они выдаются в формате пластиковой карточки и не требуют дополнительного подтверждения квалификации при замене
Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС) — теперь они выдаются только в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм и не требуют дополнительного подтверждения квалификации при замене. Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующие изменения утверждены приказом МИУ №987 от 27 декабря 2019 года.
Раньше такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с последующим ламинированием и в случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Теперь эта процедура аннулирована.
Согласно сообщению, внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС при помощи информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.
По информации пресс-службы, следующим шагом должно стать создание возможности получения этих удостоверений через соответствующие сервисные центры.