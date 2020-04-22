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Кременчужанам станет легче получить удостоверение судоводителя малых и маломерных судов

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 557

 

Теперь они выдаются в формате пластиковой карточки и не требуют дополнительного подтверждения квалификации при замене

Мининфраструктуры упростило выдачу удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС) — теперь они выдаются только в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм и не требуют дополнительного подтверждения квалификации при замене. Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующие изменения утверждены приказом МИУ №987 от 27 декабря 2019 года.


Кабмин отменил обязательный техосмотр для маломерных судов


«Государство должно обеспечивать наших граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть такие возможности, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов. Теперь их можно получать в формате пластиковых карт без дополнительного подтверждения квалификации при замене», — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.


Раньше такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с последующим ламинированием и в случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Теперь эта процедура аннулирована.


Согласно сообщению, внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС при помощи информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.


По информации пресс-службы, следующим шагом должно стать создание возможности получения этих удостоверений через соответствующие сервисные центры.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: лодки транспорт документы права

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