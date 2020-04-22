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Происшествия

У Кременчуці «завернули» протокол за перебування у громадському місці без документів

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 610 Комментариев: 5

У протоколі були відсутні пояснення ймовірного правопорушника

16 квітня Автозаводський районний суд розглянув протокол, складений на чоловіка за порушення статті 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). В адмінматеріалі йшлося, що 9 квітня о 3.00 чоловік перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу. Назва вулиці прихована, відомий лише номер будинку - №43.


Суддя вирішив повернути адміністративний матеріал для належного оформлення Батальйону патрульної поліції Кременчука у зв'язку з тим, що в протоколі, у графі «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» у порушення вимог ст. 251, 256 КУпАП, відсутні будь-які записи та пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.


Почитати постанову можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин документи

Комментарии: 5

3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 13:41

Написали для  плану на кого попало, людина може й не знає, що на неї протокол склали. А може взагалі видумали анкетні дані. Вони там на батька рідного складуть протокол, якщо начальство скаже. Ніякої ні самоповаги, ні честі.


24 0
100
Чувааак:
Сегодня, 14:04

Цитата: Daniel Mroz

Написали для  плану на кого попало, людина може й не знає, що на неї протокол склали. А може взагалі видумали анкетні дані. Вони там на батька рідного складуть протокол, якщо начальство скаже. Ніякої ні самоповаги, ні честі.

але якщо є підпис особи, то знач особа принаймі мала прочитати той протокол.

А якщо особа не захотіла скористатись своїм правом і буть що пояснювати, то це вважається недоліком в складанні протоколу?


0 8
3 227
Daniel Mroz:
Сегодня, 14:27

Цитата: Чувааак
але якщо є підпис особи, то знач особа принаймі мала прочитати той протокол.

самі карлючку поставили

 


9 0
140
vortex:
Сегодня, 14:34

Пробиваем дно, "товарищи" пилициянты. Я не пойму, за что мы платим налоги, т.е. зарплату вам. Не знаю как кому, лтчно мне не нужна такая пилиция, которая только тем и занимается что бегает за гражданами которые не представляют никакой угрозы для общества и составляют на них "карантинные" протоколы. Эта практика, когда можно прикопаться к каждому должна быть раз и на всегда пресечена, а все кто злоупотребляют властью - сесть за решетку, причём на долго. Желательно - пожинено


25 0
5
stathunt:
Сегодня, 16:06

Я Иван Иванович Иванов живу на улице Пушкина дом Калатушкина .Можете проверять раз я так говорю значить так оно и есть.Человек считается невиновным до момента постановления судом о его вине .В судейской практике суд принимает сторону потерпевшей стороны. Что дальше ?Конституция гарантирует Вам молчание ..Никакая лягушачья бумага ввиде такого протокола не может перевесить статью Конституции ...Если так то Вас могут задержать на 3 часа дальше уже задержание считается незаконным и иск в судна на другой день на начальника полиции о незаконном задержании и ущемлении Ваших прав и свобод..А это серьезная вещь,как бы полисмену 365 ст УК не пришили..Ни одно постановление не обязывает Вас носить маску и документы на улице ...Вам полиция может только порекомендовать это сделать не больше ...


2 1

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