У Кременчуці «завернули» протокол за перебування у громадському місці без документів

Сегодня, 13:32 Просмотров: 1 610 Комментариев: 5

16 квітня Автозаводський районний суд розглянув протокол, складений на чоловіка за порушення статті 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). В адмінматеріалі йшлося, що 9 квітня о 3.00 чоловік перебував на вулиці без документів, що посвідчують особу. Назва вулиці прихована, відомий лише номер будинку - №43.





Суддя вирішив повернути адміністративний матеріал для належного оформлення Батальйону патрульної поліції Кременчука у зв'язку з тим, що в протоколі, у графі «пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» у порушення вимог ст. 251, 256 КУпАП, відсутні будь-які записи та пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.





Почитати постанову можна тут.