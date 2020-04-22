Кременчуцькому КАТП 1628 дадуть ще 6 млн грн з бюджету на зарплату

Крім того, виділять додаткові гроші на дезінфекцію доріг
На сесію міськради, що відбудеться 23 квітня, винесений проєкт рішення про зміни до Програми санітарного очищення міста, яке здійснює Кременчуцьке КАТП 1628. Підприємству пропонується виділити додатково 6 млн грн з бюджету на зарплату, у цілому на цю статтю витрат передбачити в рамках Програми 12 млн грн. На цю суму планується поповнити обігові кошти КАТП 1628. Як сказано в Пояснювальні записці до проєкту рішення, чинні тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) не приведені до економічно-обґрунтованого рівня. Крім того, у зв’язку з карантином зменшився рівень оплати послуг населенням.
Збільшуються й витрати на санітарне очищення в умовах карантину на 642 тис грн, із них:
Крім того, за 27 тис грн куплять навічний обприскувач для обробки доріг.
У цілому фінансування Програми збільшиться на 6,7 млн грн із 125,9 млн грн до 132,6 млн грн.
Нагадаємо, КАТП 1628 мерія визнала переможцем конкурсу на вивезення ТПВ, проте виконком ще не затверджував нові тарифи на ці послуги підприємству. На підприємстві вже виникали проблеми з виплатою зарплати.