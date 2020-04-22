Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня

Сегодня, 14:13 Просмотров: 3 363 Комментариев: 10

На початку травня, згідно з прогнозами науковців та МОЗ, очікується пік захворюваності

Уряд вирішив подовжити карантин до 11 травня, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні.





«При ухваленні рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня», - пояснив рішення у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.





Він підкреслив, що в уряду є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів.





«Стартову точку цього плану ми називаємо «День К». Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. За нашими розрахунками, «День К» має настати 12 травня», - написав прем’єр.





Він пообіцяв:

поступове збільшення кількості тестувань на коронавірус;

покращити забезпечення лікарень та медиків;

запровадити систему Е-контролю за самоізоляцією як альтернативу обсервації;

розробити нові соціальні стандарти: носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійна дезінфекція.

«Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов», - підкреслив Шмигаль.

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Під час засідання уряду він повідомив: якщо епідемічна ситуація сприятиме, з 11 травня для відвідуванння відкриють парки та сквери. Також відкриють магазини, де торгують непродовольчими товарами, частину побутових послуг.

Прем'єр пообіцяв розширення програм підтримки бізнесу, кредитні канікули, створення нових робочих місць.