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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня

Сегодня, 14:13 Просмотров: 3 363 Комментариев: 10

 

На початку травня, згідно з прогнозами науковців та МОЗ, очікується пік захворюваності

Уряд вирішив подовжити карантин до 11 травня, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому засіданні.


«При ухваленні рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня», - пояснив рішення у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.


Він підкреслив, що в уряду є чіткий план виходу з карантину, що складається з 5 етапів.


«Стартову точку цього плану ми називаємо «День К». Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%. За нашими розрахунками, «День К» має настати 12 травня», - написав прем’єр.


Він пообіцяв:

  • поступове збільшення кількості тестувань на коронавірус;
  • покращити забезпечення лікарень та медиків;
  • запровадити систему Е-контролю за самоізоляцією як альтернативу обсервації;
  • розробити нові соціальні стандарти: носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійна дезінфекція.

 

«Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов», - підкреслив Шмигаль.

Додано

Під час засідання уряду він повідомив: якщо епідемічна ситуація сприятиме, з 11 травня для відвідуванння відкриють парки та сквери. Також відкриють магазини, де торгують непродовольчими товарами, частину побутових послуг. 
Прем'єр пообіцяв розширення програм підтримки бізнесу, кредитні канікули, створення нових робочих місць. 
7
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин подовження карантину

Комментарии: 10

32
xikilla:
Сегодня, 14:24

..... нет слов, ладно продлили, а как выжить людям, не известно,....

Я все понимаю, но мёртвая экономика погубит больше, чем вирус.

 


42 4
821
shoni1970:
Сегодня, 14:28

Надо просто перестать болеть. (С)

И карантин снимут.


30 6
105
X-YZ:
Сегодня, 14:31

они решили))  ...

На самом деле во всех постсоветстких странах приняли такое решение накануне.

Шо такое?

Ну там куча майского, картошка, трудящиеся, День Победы. Поэтому сильно проще воспользоваться лайфхачиком для отсталых  ленивых и продлить.

Одинаковисинько никто до 11 мая работать не будет.


14 7
261
stronzo:
Сегодня, 14:39

Это задача на нобелевского лауреата по логике: карантин введен, чтобы не было пика. Сейчас пика нет. Поэтому карантин снимут после пика. А сделан карантин, чтобы пика избегать. Но пока не будет пика - карантин не снимут.

 

Присылайте ваши ответы laughing


40 7
140
vortex:
Сегодня, 14:53

Что бы что-то решить, нужно сначала подумать. А у нас те кто "решают" никогда в жизни своей не думали. "Решения" - очень яркое подверждение этому


15 5
46
DioGen:
Сегодня, 15:21

И что у нас получается... Ходим в масках и то только до продуктового. Но вирус разносится через больницы и медперсонал. И к чему тогда все это? В тот момент когда в Киеве решили не отправлять приезжих на 14дневный карантин, а заморозить всю страну на месяцок другой эта битва была уже проиграна. Чего они тянут? Ждали пик на 15, нету. Ждали на пасху,нету. А потом скажут "Народ попрет картошку сажать, все заразятся и умрут... Народ поедет клубнику собирать все...." Может нам до нового года теперь сидеть по домам ждать неизвестно чего?


27 1
140
vortex:
Сегодня, 15:28

Цитата: DioGen
Может нам до нового года теперь сидеть по домам ждать неизвестно чего?

Пока психов на карантин не закроем - удачи не видатьsmile


11 0
100
Чувааак:
Сегодня, 16:14

правильне рішення.

Якщо заразиться продавець - знайдуть іншого, якщо заразиться двірник - знайдеться другий. Заразиться депутат - буде працювати віддалено. А що буде як заразиться медпрацівник? Не важливо - медсестра це чи лікар. Хто буде рятувати? Адже вони теж люди! - ходять за хлібом, мають дітей, батьків пенсіонерів...

Я багато раз казав і тут повторю - поки не зляжуть пофігісти, які вважають що карантин їм не писаний, і що інтервал, ізоляція і дезінфекція то не для них, поки і буде рости статистика.

Поки не буде вакцини того життя, що було раніше, не буде. А це справа не одного року. Тому звикайте


8 3
46
DioGen:
Сегодня, 16:33

Опаньки, у Чувааака походу запасов на несколько лет. Счастливый человек. За вакцину не обольщайтесь, в следующем году будет новый вирус. Так что, можете сразу прятаться в бункер. В мире всегда будут вирусы, надо здоровье нации улучшать, тогда и вирусы будут менее опасны


4 2
25
ags:
Сегодня, 16:35

Первые плоды праздников уже дают о себе знать. Если бы инфицированных сжигали на костре, через 2-3 недели во всём мире карантинные меры уже закончились. Почему? Да, потому, что все боялись и сидели дома. А так, всё на авось. Как всегда. Эгоизм прёт из всех щелей. Я только и слышу: "а я не боюсь заразится", "ну ничего, все переболеем", "та это как обычный грип" и всё в том же духе. Понятно, что в мире преувеличивают последствия для большинства людей, но, мы так точно будем до нового года сидеть дома. Уберите карантин, но оставьте превентивные меры, уберите штрафы, но сделайте отказ от госпитализации тех, кто нарушил условия установленных мер. Раздавайте всем нарушителям отлучение от лечения и всё. Стоишь в людном месте без маски, на тебе постановление и в список тебя. Кто соблюдает но пострадает, получит помощь, а кому пофигу, пусть лечат себя подорожником и молитвой!


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