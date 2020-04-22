Протягом останньої доби у Кременчуці ушпиталили 9 пацієнтів з підозрою на COVID-19

Сегодня, 14:29 Просмотров: 2 712 Комментариев: 3

Ще дві підозри виявили у кременчужан на амбулаторному прийомі

За минулу добу 6 дорослих пацієнтів ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. Станом на ранок 22 квітня у Кременчуці налічують 55 кременчужан, хворих на COVID-19.





За той же період до дитячої лікарні надійшло три дитини з ГРВІ, їм виставили підозри на коронавірусну інфекцію, аналізи 22 квітня відправлять на ПЛР-тестування до лабораторії. У дитячій лікарні знаходиться 8 дітей з пневмонією, маленьких пацієнтів у тяжкому стані немає.





Протягом останньої доби з ГРВІ до медиків звернулося 28 дорослих та 18 дітей, у одного пацієнта діагностували пневмонію, він лікується амбулаторно. Також на амбулаторному прийомі зафіксували дві підозри на коронавірус: у одного дорослого та однієї дитини.



На стаціонарному лікуванні з пневмонією у лікарнях Кременчука лежать 42 пацієнта, четверо з них у тяжкому стані. В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 36 людей, серед них у 29 осіб — пневмонія.