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Колишній головній бухгалтерці виконкому Кременчука оголосили про підозру

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 069 Комментариев: 4

Жінка виписала собі та підлеглій лишніх 2,7 млн гривень зарплати

Колишньому головному бухгалтеру виконавчого комітету Кременчуцької міськради повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх посадових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, перебуваючи на посаді, підозрювана не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж двох років (із червня 2016 по липень 2018) обоє отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Згідно з висновком експерта, громадським інтересам, в особі виконавчого комітету Кременчуцької міськради, було завдано матеріальну шкоду на понад 2 млн 700 тис грн.


Досудове розслідування триває. Матеріали щодо іншого бухгалтера виділені в окреме провадження.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: бухгалтер уголовное производство зарплата

Комментарии: 4

821
shoni1970:
Сегодня, 15:13

Обычно такие ведомости подписывает, так же, и первое лицо, тоесть мэр. Что скажет ДБР?

 


19 1
96
Trevak:
Сегодня, 15:28

Цитата: shoni1970

Обычно такие ведомости подписывает, так же, и первое лицо, тоесть мэр. Что скажет ДБР?

 

Да спустят на тормозах,а потом дбр дадут премию и те забудут.


8 1
28
Vikulsija:
Сегодня, 15:31

Цитата: shoni1970

Обычно такие ведомости подписывает, так же, и первое лицо, тоесть мэр. Что скажет ДБР?

 

"Хіба ці очі бачили, як ці руки крали..."


10 1
867
jondin:
Сегодня, 16:54

главбух- сидпредседатель Фунт.


0 0

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