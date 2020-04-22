Колишній головній бухгалтерці виконкому Кременчука оголосили про підозру

Сегодня, 15:05 Просмотров: 2 069 Комментариев: 4

Колишньому головному бухгалтеру виконавчого комітету Кременчуцької міськради повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх посадових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, перебуваючи на посаді, підозрювана не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж двох років (із червня 2016 по липень 2018) обоє отримали зарплату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Згідно з висновком експерта, громадським інтересам, в особі виконавчого комітету Кременчуцької міськради, було завдано матеріальну шкоду на понад 2 млн 700 тис грн.





Досудове розслідування триває. Матеріали щодо іншого бухгалтера виділені в окреме провадження.