«На час карантину з дружиною та донькою поїхали в село», - футболіст «Кременя» Іван Янаков

Вчера, 18:01 Просмотров: 1 503 Комментариев: 5

Нападник «Кременя» Іван Янаков після тривалої перерви, спричиненої травмою, зміг повернутися на поле. Футболіст ретельно готувався до старту чемпіонату, адже дуже скучив за великим футболом, проте пандемія коронавірусу відтермінувала повернення гравця у великий футбол.









- Вирішили з дружиною, що з донькою поїдемо в село, до моїх батьків на час карантину. Тут є все, що потрібно дитині: свіже повітря, можна спокійно вийти у дворик погуляти, побігати по городу, погодувати всіх тварин. Намагаюсь максимально більше часу приділяти Кірі, адже багато пропустив.





- Іване, як підтримуєш спортивну форму?

- Вдома тренуюся 4-5 разів на тиждень. Тут недалеко від мене є школа, їжджу туди і виконую роботу... Звичайно, щось роблю з того, що нам надав тренерський штаб. Якщо чесно, я більше працюю над тим, чого мені дійсно не вистачає, отож багато вправ заміняю своїми.





На городі справ вистачає, тому формочку можна піднабрати хорошу.





- Які книги або фільми радиш переглянути під час карантину?

- Дуже круті серіали «Паперовий будинок» та «Втеча». Із книг дуже сподобалася книга Пауло Коельо «Алхімік».





- Чим займаєшся у вільний час?

- Якщо є вільний час, то граємо в «контру» з Ентіним (ексгравцем «Кременя» Дмитром Ентіним, який продовжив футбольну кар'єру в Ізраїлі - ред.). Іноді до нас підключається Влад Сидоренко, але він, звичайно, не дотягується до нашого рівня (Сміється, - ред.).