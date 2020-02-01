«Через сильні болі при розробленні ноги, думав про завершення кар'єри»: новачок «Кременя» Іван Янаков

Сегодня, 16:16 Просмотров: 123

У зимове міжсезоння до «Кременя» повернувся нападник Іван Янаков, який півтори роки назад отримав серйозну травму. 29 липня 2018 року у матчі з херсонським «Кристалом» на 16 хвилині Іван отримав травму й покидав поле на плечах персоналу «Кременя».









- Сергій Степанчук віддав пас на Дениса Бєлоусова, який потужним ударом зняв павутину з правої дев’ятки воріт – 1:0. Денис Бєлоусов не лише індивідуально відзначив забитий гол, а й відсвяткував його з Іваном Янаковим в тому ж стилі, як колись святкували Артем Козлов та Дмитро Тєртишний. Радість першого голу зіпсувала травма Івана Янакова, який покинув поле на плечах лікаря. На вимушену заміну вийшов Юрій Павлик, - писали ми тоді про липневий матч «Кременя».









Це був лише другий тур чемпіонату, де ми очікували на швидке повернення футболіста, проте шлях повернення на поле вийшов тернистим й тривав 1,5 роки.





- Так вийшло, що захисник команди суперника в боротьбі впав мені на ногу... У мене відразу був шок, тому що побачив що коліно дивилося в іншу сторону! З різних причин відразу не вийшло зробити МРТ, і я втратив пару місяців. За результатами МРТ у мене були порвані майже всі зв'язки коліна... потім я місяць провів в гіпсі, практично не встаючи, згодом зробили ще одну операцію.[/quote]





[quote]Реабілітацію почав проходити в клініці Києва, потім поїхав до Маріуполя. Тут я займався в тренажерному залі з тренером, але знову ж по ряду причин мені довелося через 5 місяців зробити ще одну операцію, оскільки коліно не таке рухоме було як хотілося б. І після цього почав ще більше працювати, - розповів Іван Янаков.









«Через сильні болі при розробленні ноги думав про завершення кар'єри»





Величезною опорою та підтримкою у важкий час стала його родина.





- З одного боку круто побути поруч з родиною і дивитися як росте твоя дитина, але розумів, що ще хочеться й потрібно вийти хоча б на колишній рівень. Сім'я дуже підтримувала мене і не дозволяла вішати ніс. Окреме спасибі дружині, вона теж разом зі мною пройшла цей важкий шлях.









Так іноді з'являлися такі думки з приводу завершення кар'єри, коли було дуже важко розробляти ногу, завжди думав, що це нереально, щоб коліно було таке як раніше, але думки потім швидко проходили.





Влітку 2019 року я починав тренуватися з командою потроху, потім почалися ігри через 2 на 3, мені доводилося знову індивідуально займатися. Порадившись зі спортивним директором Євгеном Беруном, прийняв рішення, що краще повернутися до Маріуполя.





Тренування у міжсезоння влітку 2019 року





У Маріуполі домовився з тренером аматорської команди, що зможу тренуватися з ними. Так з жовтня до лютого був у цій команді, набирав ігрову та фізичну форму. З початку було дуже важко, не можеш ні обіграти, ні втекти, ні вдарити по воротах, але з часом всі мої ігрові якості почали хоч якось проявлятися. Зіграв у міському турнірі й встиг виграти кубок і Суперкубок Маріуполя (посміхається), - поділився футболіст Іван Янаков.





До повернення у «Кремінь» тримав зв'язок з Бичею





Навіть будучи вдома, у Маріуполі, Іван Янаков цікавився долею «Кременя».









- Коли зібрався Кремінь після відпустки, я був завжди на зв'язку з Бичей (футболіст Богдан Бичков), і цікавився як справи в команді. Тому знав що він повертається в команду.





У мене були сумніви, а раптом буде щось не так, і взагалі чи розраховують на мене в команді... Через деякий час я зідзвонився з тренером Сергієм Свистуном. Ми з ним поспілкувалися, він сказав, що чекає мене, і хоче подивитися в якій я формі. Я провів збори і ми підписали контракт. Зараз є ще час до чемпіонату, ще можна багато надолужити, постараюся підійти до першої гри в оптимальній формі, - запевнив нападник Іван Янаков.