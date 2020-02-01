У Миргородському районі шестеро школярів потрапили в інфекційне відділення

Сегодня, 15:43 Просмотров: 414 Комментариев: 3

Їх доставили «швидкою» до районної лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння»

За повідомленням лікарів на лінію «102», сьогодні, 27 лютого, о 13.05 до інфекційного відділення Миргородської центральної районної лікарні потрапили шестеро школярів однієї із шкіл Миргородського району. Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, до лікарні потрапили п’ять учнів 5 класу та одна учениця 6 класу.





За попередніми даними, школярі по обіді почали скаржитись на болі у шлунку. Їх доставили до районної лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння».



Здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаться в медустанові під наглядом лікарів до повного одужання.





На місці події працює слідчо-оперативна група Миргородського відділу поліції, встановлюються обставини.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).