Происшествия, Полтавщина

У Миргородському районі шестеро школярів потрапили в інфекційне відділення

Сегодня, 15:43 Просмотров: 414 Комментариев: 3

 

Їх доставили «швидкою» до районної лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння»

За повідомленням лікарів на лінію «102», сьогодні, 27 лютого, о 13.05 до інфекційного відділення Миргородської центральної районної лікарні потрапили шестеро школярів однієї із шкіл Миргородського району. Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, до лікарні потрапили п’ять учнів 5 класу та одна учениця 6 класу.


За попередніми даними, школярі по обіді почали скаржитись на болі у шлунку. Їх доставили до районної лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння».


Здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаться в медустанові під наглядом лікарів до повного одужання.


На місці події працює слідчо-оперативна група Миргородського відділу поліції, встановлюються обставини.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: отруєння діти

Комментарии: 3

1 009
hunter:
Сегодня, 16:00

А все потому что нет санстанции и ее проверок.


+3
1 203
inattentive:
Сегодня, 16:02

Немножко отступлю от темы. Один технолог известного завода соков и детского питания говорил : "Ничего опасного после "обработки" продуктов уже не остаётся , но и ничего полезного тоже".


0
3 041
Daniel Mroz:
Сегодня, 16:27

Цитата: hunter
А все потому что нет санстанции и ее проверок.


А в нас постійно в крайнощі кидаються. Була санстанція, то кричали хабарники нічого не роблять. Немає тепер санстанції, то кричать що  всяку гадость продають і поскаржитися немає куди. А в школах там взагалі в закупівлях по тендерах фальсифікат на фальсифікаті починаючи з масла та  сосисок і закінчуючи цінами на картоплю, коли 1 картоплина закуповується по ціні кілограма  


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