За останню добу у Кременчуці самоізолювалися 10 людей, які приїхали з-за кордону

Сегодня, 17:39 Просмотров: 93 Комментариев: 1

Люди повернулися з Чехії, Франції, Польщі, Литви і Росії

Протягом останньої доби до Кременчука прибуло 10 громадян з-за кордону (з таких країн як Чехія, Франція, Польща, Литва і Росія) та самоізолювалися, контактних за цей період не додалося. Про це розповів під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.





Загалом з початку введення карантину у Кременчуці на самоізоляції перебувало 699 громадян.



Станом на ранок 28 квітня у нашому місті на самоізоляції залишилося 176 людей, у тому числі 6 осіб - у лікарні відновного лікування.