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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

За останню добу у Кременчуці самоізолювалися 10 людей, які приїхали з-за кордону

Сегодня, 17:39 Просмотров: 93 Комментариев: 1

 

Люди повернулися з Чехії, Франції, Польщі, Литви і Росії

Протягом останньої доби до Кременчука прибуло 10 громадян з-за кордону (з таких країн як Чехія, Франція, Польща, Литва і Росія) та самоізолювалися, контактних за цей період не додалося. Про це розповів під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.


Загалом з початку введення карантину у Кременчуці на самоізоляції перебувало 699 громадян.


Станом на ранок 28 квітня у нашому місті на самоізоляції залишилося 176 людей, у тому числі 6 осіб - у лікарні відновного лікування.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: tass.ru
Теги: самоизоляция водолечебница

Комментарии: 1

53
gansit:
Сегодня, 17:44

Блин,да когда же уже они послазятся домой и тогда можно начать выходить из карантина,иначе эти привидения так и будут шастать среди здоровый людей.


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