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Лавки із книгами: у Кременчуці готують до відкриття сквер Макаренка

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 563

 

Сквер розташований біля музею відомого педагога

Готується до відкриття сквер Макаренка, який знаходиться біля музею великого педагога. Депутат Кременчуцької міськради Олександр Плескун на своїй сторінці у фейсбуці поділився світлинами підготовки скверу до відкриття. 


- Будівництво практично завершене і в найближчий час буде відкриття скверу. Мешканці правобережжя зможуть окунутися в атмосферу великого педагога і насолодитися відпочинком цього чудового місця, - написав Олександр Плескун. 


 

Варто відзначити, що на лавках вже можна побачити книги з цитатами та кашкетом, пером та окулярами. Судячи з облаштування сквер у майбутньому притягуватиме мешканців Кременчука не лише ще однім зеленим оазисом, а й можливістю зробити оригінальні світлини, а також відвідати музей великого педагога Антона Семеновича Макаренка. 


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Автор: Альона Душенко Источник фото: Олександр Плескун
Теги: сквер сквер Макаренка Макаренко

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