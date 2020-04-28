Лавки із книгами: у Кременчуці готують до відкриття сквер Макаренка

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 563

Готується до відкриття сквер Макаренка, який знаходиться біля музею великого педагога. Депутат Кременчуцької міськради Олександр Плескун на своїй сторінці у фейсбуці поділився світлинами підготовки скверу до відкриття.





- Будівництво практично завершене і в найближчий час буде відкриття скверу. Мешканці правобережжя зможуть окунутися в атмосферу великого педагога і насолодитися відпочинком цього чудового місця, - написав Олександр Плескун.





Варто відзначити, що на лавках вже можна побачити книги з цитатами та кашкетом, пером та окулярами. Судячи з облаштування сквер у майбутньому притягуватиме мешканців Кременчука не лише ще однім зеленим оазисом, а й можливістю зробити оригінальні світлини, а також відвідати музей великого педагога Антона Семеновича Макаренка.



