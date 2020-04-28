Відпустка без збереження заробітної плати під час карантину, – роз'яснення Держпраці

Сегодня, 07:07 Просмотров: 1 764

Дію карантину в Україні продовжено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року за № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» до 11.05.2020 року включно.

Законом України від 17.03.2020 р. за № 530 – ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) починаючи з 17 березня 2020 р. запроваджено нову підставу для надання відпусток без збереження заробітної плати а час карантину.





Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України «Про відпустки» у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину, згідно із Законом України « Про захист населення від інфекційних хвороб», термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається в загальний термін, установлений ч. 1 цієї статті, а саме: за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.





У зв’язку з цим внесено зміни до ст. 84 КЗпПУ щодо термінів надання відпустки без збереження заробітної плати.





Відпустку без збереження заробітної плати за угодою сторін на час карантину (ст. 26 ЗУ «Про оплату праці») може оформити як працівник, який не має дітей, так і працівник з дітьми будь-якого віку.





Отже декілька правил, які враховуються при наданні відпустки за власний рахунок:

при розрахунку тривалості відпустки без збереження заробітної плати святкові і неробочі дня не віднімаються і не додаються, а враховуються як звичайні календарні;

право на відпустку за власний рахунок мають усі працівники (які працюють за основним місцем роботи та за сумісництвом), незалежно від форми оформлення трудових відносин;

право на відпустку без збереження заробітної плати повної тривалості працівник має незалежно від часу, який він відпрацював на підприємстві, та свого загального стажу (на відміну від оплачуваних відпусток);

працівника не можна відкликати з відпустки без збереження заробітної плати;

відпустка без збереження заробітної плати не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.





Ініціатором будь-якої відпустки без збереження заробітної плати є виключно працівник, а примусове направлення працівників у зазначену відпустку за власний рахунок є грубим порушенням законодавства про працю (Лист Мінсоцполітики України № 416/13/116-13 від 19.09.2013 р.), яке тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.