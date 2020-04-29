Дискваліфікували ексфутболіста «Гірник-Спорт» за договірні матчі

Вчера, 07:44 Просмотров: 1 316

Контрольноо-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи «Про заяву Комітету з етики та чесної гриУАФФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК «Суми»

Сьогодні, 28 квітня, КДК УАФ у справі договірних матчів футбольного клубу «Суми» опублікувала рішення на сайті Української асоціації футболу. Згідно з офіційним рішенням про порушення кодексу етики і чесної гри «Сумами», комітет застосував до фігурантів справи такі санкції:

«Суми» виключені зі складу учасників змагань ПФЛ і позбавлені статусу професійного клубу;

Президент клубу Ростиславу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно.



Олександру Мартюку та Олександру Севідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 5 років та на 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.



Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки та на 2 роки умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.



Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки.



Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 1 рік.



Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 6 місяців (які він фактично відбув) та на 6 місяців умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.



Футболістам Давиду Кохії, Артему Козлову, Іраклію Циколії, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 1 рік умовно із встановленням їм випробувального строку 2 роки.





Зазначимо, що вересні 2016 року Сергій Гаращенков був офіційно дозаявлений до складу горішньоплавнівського «Гірник-Спорту», але вже наприкінці листопада того ж року залишив команду через підозру у причетності до скандалу з «фіксованим результатом» матчу проти «Іллічівця» (зараз «Маріуполь»). А вже у вересні 2018 року Сергій Гаращенков став гравцем «Сум».



