У Кременчуці завершився ремонт ПЛР-лабораторії у перинатальному центрі

Сегодня, 17:02 Просмотров: 369 Комментариев: 1

28 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступник міського голови Ольга Усанова повідомила, що у Кременчуці завершився ремонт ПЛР-лабораторії, яка розташовується у Кременчуцькому перинатальному центрі. На сайті Кременчуцької міськради розмістили відповідні фото.





27 квітня до нашого міста приїжджав директор Полтавського обласного лабораторного центру, він оглядав саме приміщення та обладнання у ньому, також прибули спеціалісти з Києва, які будуть проводити запуск та налагодження обладнання ПЛР-лабораторії протягом 28 та 29 квітня.





Увесь пакет необхідних документів передадуть у Міністерство охорони здоров'я, щоб перинатальний центр зміг пройти акредитацію, отримати ліцензію та найближчим часом проводити ПЛР-тести на коронавірус безпосередньо у Кременчуці.





Нагадаємо, що з отриманням результатів ПЛР-діагностики з Полтави є певні затримки, наразі Кременчук очікує ще 269 з них.