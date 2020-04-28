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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці завершився ремонт ПЛР-лабораторії у перинатальному центрі

Сегодня, 17:02 Просмотров: 369 Комментариев: 1

 

28 та 29 квітня обладнання мають налаштовувати спеціалісти з Києва

28 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступник міського голови Ольга Усанова повідомила, що у Кременчуці завершився ремонт ПЛР-лабораторії, яка розташовується у Кременчуцькому перинатальному центрі. На сайті Кременчуцької міськради розмістили відповідні фото.


27 квітня до нашого міста приїжджав директор Полтавського обласного лабораторного центру, він оглядав саме приміщення та обладнання у ньому, також прибули спеціалісти з Києва, які будуть проводити запуск та налагодження обладнання ПЛР-лабораторії протягом 28 та 29 квітня.


Увесь пакет необхідних документів передадуть у Міністерство охорони здоров'я, щоб перинатальний центр зміг пройти акредитацію, отримати ліцензію та найближчим часом проводити ПЛР-тести на коронавірус безпосередньо у Кременчуці.


Нагадаємо, що з отриманням результатів ПЛР-діагностики з Полтави є певні затримки, наразі Кременчук очікує ще 269 з них.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ПЦР лаборатория перинатальный центр анализы

Комментарии: 1

1 506
Marshall:
Сегодня, 17:23

Даст Бог запуск лаборатории не запнётся о бюракратический порог...


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