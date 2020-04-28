Кременчук отримав результати ПЛР-тестів тільки за 22 квітня, деякі – за 15-16 квітня

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 779 Комментариев: 3

Станом на 28 квітня Кременчук отримав від Полтавського лабораторного центру результати ПЛР-тестів на коронавірус за 22 квітня, деякі навіть приходять лише за 15-16 квітня, усі, які були направлені пізніше, ще у роботі.





На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації мер Віталій Малецький наголосив, що ситуація з затримкою результатів критична, бо все більше тестів відкладаються і не робляться, тому треба якомога швидше ввести у дію ПЛР-лабораторію у нашому місті.





За минулу добу до Полтавської лабораторії з Кременчука відправили 36 зразків і отримали 56 результатів. Усього за період карантину відібрали 596 аналізів на ПЛР-дослідження, наразі у роботі у лабораторному центрі залишається 269 з них. У першу чергу ПЛР-тести роблять контактним особам та людям з пневмонією, потім – всім іншим.





Також за добу експрес-тести зробили 7 кременчужанам, усі вони дали негативний результат.





За словами начальника управління охорони здоров'я Максима Середи, з 24 квітня поетапно перевіряють співробітників «швидкої», вже протестовані 4 зміни та 90 працівників. За наступні чотири дні мають взяти аналізи у тих, у кого не встигли у першому етапі.



