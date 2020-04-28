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«Дівоча душа» розпустилася під стінами Кременчуцької міської ради

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 328

 

Рожеві квіти трохи замерзли від морозу, але все одно радують своїм цвітом

Під стінами Кременчуцької міської ради заквітла магнолія. Дерево з рожевими квітами можна знайти праворуч від входу до будинку мерії. Цей кущ трохи із запізненням розквітає.


 


Кілька тижнів назад від морозу постраждали квіти магнолії на вул. Першотравневій біля кафе «Завітай» (напроти Кременчуцького національного університету). Біля мерії квітки «дівочої душі» також відчули холод весняних ночей.


 


Магнолії мають капризний характер та люблять тепло, але серед цих рослин зустрічаються і дуже витривалі й невибагливі види, здатні цілком повноцінно розвиватися в різних кліматичних зонах України.


Існує легенда, за якою квітки магнолій - це душі дівочі. Вони розпускаються навесні, щоб віддати їй своє тепло. І справді, температура повітря в бутонах завжди на кілька градусів вища за навколишню. Навіть жуки, а вони запилюють квітки магнолій, заповзають туди на ніч, ховаючись від заморозків.

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Автор: Альона Душенко
Теги: магнолия магнолія весна

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