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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині оштрафували чоловіка, який у соцмережі поширив пост про заборону ставити діагноз Covid -19

Сегодня, 15:29 Просмотров: 763 Комментариев: 2

 
Суд вирішив, що це є поширенням неправдивих чуток, та оштрафував на 170 гривень

23 квітня Октябрський районний суд Полтави розглянув протокол щодо ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Поширювання неправдивих чуток). Об'єктом порушення став пост у фейсбуці, який чоловік поширив 23 березня на власній сторінці. У дописі йшлося про те, що заборонено ставити діагноз Covid-19, дозволено підтверджувати тільки пневмонію. Це розцінили як поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку.


Сам порушник на судове засідання не з'явився.


Чоловіка визнали винним та оштрафували на 170 гривень. Також користувач соцмереж має заплатити 420 гривень судового збору.


З текстом постанови можна ознайомитися тут.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол фейсбук штраф

Комментарии: 2

53
gansit:
Сегодня, 15:44

Вот и начинается прессинг инакодумающих. По ходу скоро как в 1939 году будет.


8 3
277
Чopний Kiт:
Сегодня, 16:54

Цитата: gansit

Вот и начинается прессинг инакодумающих. По ходу скоро как в 1939 году будет.

Берут пример с бешеной бензоколонки


0 1

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