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Происшествия

Оштрафували кременчужанина, який порівняв президента з Гандоном

Сегодня, 15:35 Просмотров: 2 267 Комментариев: 5

 

Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві

Днями Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу щодо чоловіка, який порушив адмінстаттю 173 (Дрібне хуліганство). Мова йде про випадок, що стався 6 березня біля центральної прохідної КВБЗ. Кременчужанини В'ячеслав влаштував одиночний пікет, щоб висловити свою думку щодо правління Зеленського. Казав, що слова на плакаті - не образа, а порівняння з письменником-фантастом Івом Гандоном.


Того дня на чоловіка склали протокол. Написані слова розцінили як матюки.


У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Пояснив, що мав на меті не образити когось, а порівняти фрази та вислови з фантастичними історіями французького письменника-фантаста. Зробив плакат особисто, щоб привернути до себе увагу президента України, який з робочим візитом повинен був приїхати до КВБЗ, написав зеленою фарбою «ЗЕ ГАН ДОН» та зверху зазначив зеленим фломастером «ст.15 Конституції України», що означало, що в Україні цензуру заборонено. Образити нікого не хотів та не мав наміру на це.


У результаті суд визнав кременчужанина винним та наклав 51 гривню штрафу. Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови.


Текст постанови тут.


Стаття 173. Дрібне хуліганство
 
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -


тягне за собою накладення штрафу від 51 до 119 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.


Варто зауважити, що схожий випадок стався у 2019 році в Київській області. Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві, адже той назвав мера «гандоном». На це рішення подали апеляцію, в якій просили скасувати постанову суду та закрити провадження. Обґрунтовували тим, що подія сталася не у громадському місці, а між двома особами, які мали приватну розмову. Під час неї один зі співрозмовників назвав іншого прізвищем французького письменника-фантаста «Ів Гандон», оскільки вважав, що його опонент, як французький письменник, розказує фантастичні речі. У результаті Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Зеленський штраф админпротокол

Комментарии: 5

53
gansit:
Сегодня, 15:42

Тогда надо и 95 квартал оштрафовать,или им можна.


31 5
153
vortex:
Сегодня, 15:43

Так я и не понял за что оштрафовали мужика. Кстати, было одно дело в каком-то городе (где-то под Киевом) Мэр обиделся и подал в суд. Так же присудили 51 грн, но мужик подал аппеляцию и выиграл

 

Апелляционный суд, пересмотрев видео происшедшего, пришел к выводу, что фразой «гандон» в контексте разговора мужчина действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи. Суд указал на недоказанность того, что ответчик действительно хотел обидеть мэра, а не просто вспомнил фамилию писателя

15 5
277
Чopний Kiт:
Сегодня, 17:02

Так и напрашивается анекдот про Ржевского, виконта де Бражелона и д’Артаньяна


1 1
319
Кавоман:
Сегодня, 17:52

Начебто, чоловік не прав!


0 0
2 124
evil:
Сегодня, 17:53

Мне интересно, если бы как прецендент, недалеко от Вячеслава одновременно стоял другой пикетчик с плакатом, на котором написано "Зе - не Гандон!". В пояснениях указав, что мол стою в противовес Вячеславу. Как АнтиВячеслав. И в корне не согласен с его заявлением. Что Владимир Зеленский ни в коем случае не может быть Гандоном, он гораздо хуже...

Какая мера наказания была бы применена ко второму пикетчику?


0 0

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