Оштрафували кременчужанина, який порівняв президента з Гандоном

Сегодня, 15:35 Просмотров: 2 267 Комментариев: 5

Днями Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу щодо чоловіка, який порушив адмінстаттю 173 (Дрібне хуліганство). Мова йде про випадок, що стався 6 березня біля центральної прохідної КВБЗ. Кременчужанини В'ячеслав влаштував одиночний пікет, щоб висловити свою думку щодо правління Зеленського. Казав, що слова на плакаті - не образа, а порівняння з письменником-фантастом Івом Гандоном.





Того дня на чоловіка склали протокол. Написані слова розцінили як матюки.





У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Пояснив, що мав на меті не образити когось, а порівняти фрази та вислови з фантастичними історіями французького письменника-фантаста. Зробив плакат особисто, щоб привернути до себе увагу президента України, який з робочим візитом повинен був приїхати до КВБЗ, написав зеленою фарбою «ЗЕ ГАН ДОН» та зверху зазначив зеленим фломастером «ст.15 Конституції України», що означало, що в Україні цензуру заборонено. Образити нікого не хотів та не мав наміру на це.





У результаті суд визнав кременчужанина винним та наклав 51 гривню штрафу. Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови.





Текст постанови тут.





Стаття 173. Дрібне хуліганство



Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -



тягне за собою накладення штрафу від 51 до 119 грн або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.





Варто зауважити, що схожий випадок стався у 2019 році в Київській області. Чоловіка визнали винним у дрібному хуліганстві, адже той назвав мера «гандоном». На це рішення подали апеляцію, в якій просили скасувати постанову суду та закрити провадження. Обґрунтовували тим, що подія сталася не у громадському місці, а між двома особами, які мали приватну розмову. Під час неї один зі співрозмовників назвав іншого прізвищем французького письменника-фантаста «Ів Гандон», оскільки вважав, що його опонент, як французький письменник, розказує фантастичні речі. У результаті Київський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.