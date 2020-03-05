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Зеленский в Кременчуге: президента сравнили с Ивом Гандоном, а Пиддубная с боем прорвалась на КВСЗ (обновляется)

Сегодня, 11:11 Просмотров: 4 048 Комментариев: 3

 

Президент едет спасать кременчугские предприятия

6 марта Кременчуг посетит Президент Украины Владимир Зеленский. Он обещал посетить Крюковский вагонзавод и КрАЗ, чтобы решить проблемы предприятий. Для этого президент даже вызвал в Кременчуг министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о.главы Укрзалізниці Желько Марчека.


Как сообщают читатели, кортеж президента уже в городе - останавливается на светофорах и переходах, дороги не перекрывали.


 


Сейчас под проходной КВСЗ его уже ждут представители Белецковской и Каменнопотоцкой сельских общин, которые хотят обратиться к Зеленскому, что б их не присоединяли к Кременчугу.


- Мы - две самодостаточные сельские общины и хотим иметь одну объединенную территориальную сельскую общину и не хотим присоединяться к Кременчугу, - говорит фермер Иван Панасенко.


Также предприниматели пришли пожаловаться, что Госгеокадастр не продлевает с ними договоры аренды земли. Говорят, что судятся уже 4 года. Хотят хозяйничать на земле, чтобы дети имели работу и не уезжали за границу.


 


На центральной проходной вагонзавода кременчужанин Вячеслав устроил одиночный пикет, чтобы выразить своё мнение о правлении Зеленского. говорит, что это не оскорбление, а сравнение с писателем Ивом Гандоном.


 

Депутата горсовета Оксану Пиддубную не пускают через проходную завода - говорят, что та не аккредитовалась. Но Оксана не сдаётся.


 

Со скандалом, но Пиддубная таки прорвалась на территорию завода. Дальше проходной её всё равно не пускают, говорят - режимный объект.  Представитель вагонзавода даже пытался вынести Пиддубную через проходную на руках. 

Пиддубная говорит, что хочет передать президенту документы о коррупционной деятельности. Но в автобус её всё равно не пустили.


 


На КВСЗ президенту хотят показать банно-прачечный комплекс для нужд военных.


 

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Владимир Зеленский КВСЗ КрАЗ

Комментарии: 3

782
shoni1970:
Сегодня, 11:22

Президент едет спасать кременчугские предприятия (С)

Чіп і Дейл спішать на допомогу?


-6
739
Angel737:
Сегодня, 11:35

Удачи Вам Оксана Николаевна.

Держитесь.

Мы с Вами.


0
4 103
почемучка:
Сегодня, 11:56

Чи має право місцевий депутат безперешкодно заходити на режимний об"єкт?



А чому не зі сторони Крюкова??


+2
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