Зеленский в Кременчуге: президента сравнили с Ивом Гандоном, а Пиддубная с боем прорвалась на КВСЗ (обновляется)

Сегодня, 11:11 Просмотров: 4 048 Комментариев: 3

6 марта Кременчуг посетит Президент Украины Владимир Зеленский. Он обещал посетить Крюковский вагонзавод и КрАЗ, чтобы решить проблемы предприятий. Для этого президент даже вызвал в Кременчуг министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о.главы Укрзалізниці Желько Марчека.





Как сообщают читатели, кортеж президента уже в городе - останавливается на светофорах и переходах, дороги не перекрывали.









Сейчас под проходной КВСЗ его уже ждут представители Белецковской и Каменнопотоцкой сельских общин, которые хотят обратиться к Зеленскому, что б их не присоединяли к Кременчугу.





- Мы - две самодостаточные сельские общины и хотим иметь одну объединенную территориальную сельскую общину и не хотим присоединяться к Кременчугу, - говорит фермер Иван Панасенко.





Также предприниматели пришли пожаловаться, что Госгеокадастр не продлевает с ними договоры аренды земли. Говорят, что судятся уже 4 года. Хотят хозяйничать на земле, чтобы дети имели работу и не уезжали за границу.









На центральной проходной вагонзавода кременчужанин Вячеслав устроил одиночный пикет, чтобы выразить своё мнение о правлении Зеленского. говорит, что это не оскорбление, а сравнение с писателем Ивом Гандоном .





Депутата горсовета Оксану Пиддубную не пускают через проходную завода - говорят, что та не аккредитовалась. Но Оксана не сдаётся.





Со скандалом, но Пиддубная таки прорвалась на территорию завода. Дальше проходной её всё равно не пускают, говорят - режимный объект. Представитель вагонзавода даже пытался вынести Пиддубную через проходную на руках.



Пиддубная говорит, что хочет передать президенту документы о коррупционной деятельности. Но в автобус её всё равно не пустили.









На КВСЗ президенту хотят показать банно-прачечный комплекс для нужд военных.



