Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Тренери спортивних шкіл Кременчука прохають про підняття зарплати

Сегодня, 11:01 Просмотров: 373 Комментариев: 2

Звернення на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради озвучила депутат Тетяна Сідерка

Тренери міських дитячих юнацьких спортивних шкіл звернулися з проханням розібратися з питанням відповідності оплати їх праці до законодавства України. За словами депутатки Тетяни Сідерка, яка зачитала звернення на сесії Кременчуцької міської ради, про невідповідність зарплати після постанови Кабміну, у 2019 році була прийнята постава, яка регламентує, що для оплати праці зазначеної категорії працівників впроваджується застосування додаткового коефіцієнта підвищення. Документ діє з нового року, тобто з 1 січня 2020 року.

Тетяна Сідерка у виступі зазначила, що міська влада не захотіла виконувати норми законодавства, тому тренери кілька місяців не отримують відповідних зарплат.

За словами депутатки, посадовий оклад тренера-викладача становить 3 826 грн (при мінімальній зарплаті - 4 723 грн). Депутат у зверненні запитала, чи не створюються умови для міграції тренерів з нашого міста? Чи всі умови створюються для розвитку дитячого спорту у Кременчуці?

Вона просила визначити необхідний обсяг фінансування виконання постанови Кабміну та знайти фінансову можливість для впровадження додаткового коефіцієнта підвищення заробітної плати тренерам дитячих спортивних шкіл і внести необхідні зміни у документацію.

Депутати підтримали запит колеги.

Зауважимо, що кременчуцькі дитячі тренери отримують найнижчу зарплату у порівнянні з колегами інших міст та районних центрів Полтавщини.


5
Автор: Альона Душенко
Теги: тренер зарплата

Комментарии: 2

13
Yaroslav:
Сегодня, 11:34

да,неплохо было бы повысить им зп!


+3
739
Angel737:
Сегодня, 11:50

Увы, Мэр, думает только про свою премию и премию своим замам.

 

Ганьба Городской власти и лично Мэру!!!


+3
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