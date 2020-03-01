Тренери спортивних шкіл Кременчука прохають про підняття зарплати

Сегодня, 11:01 Просмотров: 373 Комментариев: 2

Тренери міських дитячих юнацьких спортивних шкіл звернулися з проханням розібратися з питанням відповідності оплати їх праці до законодавства України. За словами депутатки Тетяни Сідерка, яка зачитала звернення на сесії Кременчуцької міської ради, про невідповідність зарплати після постанови Кабміну, у 2019 році була прийнята постава, яка регламентує, що для оплати праці зазначеної категорії працівників впроваджується застосування додаткового коефіцієнта підвищення. Документ діє з нового року, тобто з 1 січня 2020 року.



Тетяна Сідерка у виступі зазначила, що міська влада не захотіла виконувати норми законодавства, тому тренери кілька місяців не отримують відповідних зарплат.



За словами депутатки, посадовий оклад тренера-викладача становить 3 826 грн (при мінімальній зарплаті - 4 723 грн). Депутат у зверненні запитала, чи не створюються умови для міграції тренерів з нашого міста? Чи всі умови створюються для розвитку дитячого спорту у Кременчуці?



Вона просила визначити необхідний обсяг фінансування виконання постанови Кабміну та знайти фінансову можливість для впровадження додаткового коефіцієнта підвищення заробітної плати тренерам дитячих спортивних шкіл і внести необхідні зміни у документацію.



Депутати підтримали запит колеги.



Зауважимо, що кременчуцькі дитячі тренери отримують найнижчу зарплату у порівнянні з колегами інших міст та районних центрів Полтавщини.



