У Ревівці в будинку згорів чоловік

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Увечері 5 березня у селі Ревівка Кременчуцького району (під Новою Галещиною) сталася пожежа у приватному будинку. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





На місці пожежі знайшли тіло чоловіка 1987 року народження. Тіло відправили на судово-медичну експертизу.





Вогонь знищив електрощиток, стіл, шафу, електропроводку по всій площі будинку, речі, три віконні рами та двері. Пошкоджені будинкове перекриття на площі 20 квадратних метрів, закопчені стіни та стеля по всій площі помешкання.





Причина пожежі встановлюється.