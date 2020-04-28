З 1 травня в Україні мають почати автоматично фіксувати перевищення швидкості на дорогах

Сегодня, 16:31 Просмотров: 500 Комментариев: 3

Поки система працюватиме лише в Києві та Київській області. За допомогою камер планують фіксувати не лише перевищення швидкості, а й інші порушення ПДР

З 1 травня має запрацювати автоматична фіксація порушень на дорогах. Мова йде про вимірювання швидкості руху. Про це заявив Радник міського голови Києва Максим Бахматов.





Як функціонуватиме система автофіксації роз'яснило Міністерство внутрішніх справ України. На початковому етапі будуть фіксувати лише такий вид порушень як перевищення швидкості.





На початок запуску системи планують запустити в роботу 50 приладів контролю, із них:

20 приладів у місті Києві;

30 приладів на дорогах державного значення Київської області.





Порушення швидкісного режиму буде рахуватись так (для їзди в населеному пункті): 50+20+3 км/год =73 км/год (де 3 км/год – це спеціально закладена похибка в роботі приладу). Максимально допустима похибка приладів контролю не перевищує ±3 км/год.





Нагадаємо, у населених пунктах дозволена швидкість руху не більше 50 км/год. На автомобільних дорогах за межами населених пунктів дозволена швидкість руху транспортних засобів – не більше 90 км/год, на автомобільних дорогах з розділювальною смугою – не більше 110 км/год, на автомагістралях – не більше 130 км/год.





Після фіксації події Системою інформація буде надходити до центру обробки даних автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху Департаменту патрульної поліції, де розглядається уповноваженим поліцейським.





Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа:

фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб;

належний користувач відповідного транспортного засобу, якщо відповідні дані внесено в Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України, адмінвідповідальність нестиме особа, яка ввезла такий машину на територію держави.





Постанова може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Після винесення Постанова друкується на паперовому бланку із спеціальними елементами захисту та протягом трьох днів надсилається відповідальній особі рекомендованим листом з повідомленням на адресу місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцеперебування юридичної особи) або вручається особі, яка ввезла транспортний засіб (іноземна реєстрація) на територію України.





Постанова набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.









Куди звертатись для отримання інформації, і сайт, де можна побачити порушення





За посиланням, яке міститься на лицьовому боці Постанови, можна перейти на адресу вебсайту в мережі Інтернет для ознайомлення із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адміністративного правопорушення та Постановою в електронній формі. Сервіс перевірки подій з ознаками адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху доступний за посиланням - https://bdr.mvs.gov.ua/, а також в електронному кабінеті водія.









Що потрібно зробити власнику, якщо авто керує не він





Аби не отримати не свій штраф, рекомендується своєчасно внести відомості про належного користувача до Єдиного державного реєстру транспортних засобів через:

територіальні органи з надання сервісних послуг МВС;

веб-додаток, розміщений на офіційному вебсайті Головного сервісного центру МВС.

У разі, якщо відносно відповідальної особи або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, вже винесено Постанову, законом передбачено звільнення від адміністративної відповідальності, якщо протягом 20 календарних днів з дня вчинення відповідного правопорушення, або з дня набрання Постановою законної сили:

особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення зазначеного правопорушення, звернулася особисто до уповноваженого підрозділу Національної поліції, із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності, а також надала документ (квитанцію) про сплату відповідного штрафу.





Заява також може бути подана через офіційний вебсайт МВС за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.









Оплата штрафу, або оскарження постанови





Для оплати штрафу можна перейти за посиланням по QR-коду, який зазначено на лицьовому боці Постанови, скористатися платіжними інструментами в електронному кабінеті водія або в застосунку «Дія», а також платіжними системами та сервісами, які функціонують в України на законних підставах, в тому числі послугами банків України. Відповідно КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 255 грн., а у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год – 510 грн.





Радник міського голови Києва Максим Бахматов у відеоблозі зазначив, що камери можуть не лише вимірювати швидкість руху машини, а й визначати рядність, пересування смугами громадського руху, проїзд на червоний, перетин суцільної лінії. Всі ці можливості будуть запроваджувати поступово.



