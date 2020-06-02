Через два дні у Кременчуці охочих почнуть перевіряти на імунітет до коронавірусу

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 1 223 Коментарів: 4

Категорії, які відповідно до законодавства підпадають під обстеження ІФА та ПЛР-методом, вже тестують у лабораторії перинатального центру

30 травня «ТелеграфЪ» опублікував матеріал про те, що усіх бажаючих кременчужан можуть протестувати на імунітет до кононавірусу у консультативно-діагностичному центрі лікарні «Придніпровська» за адресою вулиця Леонова, 12. Один з наших читачів зателефонував у зазначений медзаклад, але йому відповіли, що поки що таких аналізів не проводять.





Тому ТЪ запитав на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у керівника управління охорони здоров’я міста Максима Середи, коли ІФА-тестування розпочнуть робити та як на нього записатися.





Максим Середа пояснив, що вже завтра, 3-го червня, до консультативно-діагностичного центру лікарні «Придніпровська» надійде перша партія реактивів та тестів для діагностики на імунітет до коронавірусу, ще один день потрібен для того, щоб відкалібрувати апарат. Тобто уже на цьому тижні, через два-три дні у медзакладі розпочнуть проводити дане дослідження.





Важливо: записатися на нього можна, зателефонувавши на номер реєстратури 75-61-28.









Зверніть увагу, що ІФА-діагностика на імунітет до коронавірусу розподіляється на два види: аналізи на імуноглобулін G та імуноглобулін М, кожен з яких коштує 120 грн (у сумі виходить 240 грн). Тестування буде проводитися на базі лабораторії консультативно-діагностичного центру на вулиці Леонова, там же відбуватиметься і забір біоматеріалу на аналіз.









Варто зазначити, що є перелік людей, які мають проходити ІФА- та ПЛР-обстеження. Вони визначені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.05.2020 № 1227 «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»:

пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби (ІФА імуноглобуліни М, якщо ПЛР негативний та при неможливості проведення ПЛР обстеження протягом 1 (однієї) доби);

пацієнти з пневмонією (ПЛР, ІФА імуноглобуліни М);

особи, які контактували з підтвердженим випадком (ПЛР, ІФА імуноглобуліни М, при неможливості проведення ПЛР обстеження протягом 1 (однієї) доби);

особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції (ПЛР обов’язково для осіб з імуносупресією, для інших – ІФА імуноглобуліни М. ПЛР, якщо ІФА позитивний);

медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів, отримані від хворих на COVID-19, працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро (відділень), які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу (ІФА імуноглобулін М та ІФА імуноглобулін G. ПЛР, якщо ІФА позитивні);

інші медичні працівники, працівники Національної поліції, Національної Гвардії України (ІФА імуноглобулін М та ІФА імуноглобулін G. ПЛР, якщо ІФА позитивні).









Для цих обов'язкових категорій ПЛР-тести вже розпочали виконувати у лабораторії перинатального центру з 29 травня, вже перевірили 41 особу.





Ті люди, які потребують планового лікування, отримуватимуть направлення на ІФА-обстеження від сімейного лікаря.





Тим, у кого ІФА-тестування покаже позитивний результат, рекомендують звертатися до лікарів-інфекціоністів, потім вирішуватиметься питання щодо ПЛР-тестування цих осіб.



