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До кінця червня у Кременчуці запустять новий маршрут тролейбусу «3а+»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 442 Коментарів: 5

 

Маршрут має розвантажити район

У Кременчуці планують до кінця червня запустити новий маршрут тролейбусу «3а+». Він має курсувати до Кохнівського хлібокомбінату й розвантажити район дальньої Кохнівки. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За словами Руслана Івашини, можливий розворот тролейбуса на проспекті Полтавському в районі хлібокомбінату. Там необхідно встановити додаткові знаки й планують запустити тролейбус до кінця червня. Це дозволить краще вивозити людей з дальньої Кохнівки та зняти навантаження з цього рейсу.

4
Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт

Коментарі: 5

203
gansit:
Сьогодні, 14:15

Лимит ремонтов на 1+ исчерпали,запускайте еще маршрут на Песчаное,а по осени будет запуск и сразу ремонты с откатами.smile


3 0
124
marinochka__30:
Сьогодні, 15:18

вот и жителей Кахновки обрадовали)


0 5
1 168
s2e7r8g:
Сьогодні, 15:24

Цитата: marinochka__30

вот и жителей Кахновки обрадовали)

Я бы сказал пока только обнадёжили.


1 0
215
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 16:01

Если не будет ломаться как 1+, то будет отлично!


0 3
1 584
Хатаб:
Сьогодні, 16:12

А можна маршрутам давати нормальні номери, без літер і плюсів?


0 0

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