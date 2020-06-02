До кінця червня у Кременчуці запустять новий маршрут тролейбусу «3а+»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 442 Коментарів: 5

У Кременчуці планують до кінця червня запустити новий маршрут тролейбусу «3а+». Він має курсувати до Кохнівського хлібокомбінату й розвантажити район дальньої Кохнівки. Про це повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





За словами Руслана Івашини, можливий розворот тролейбуса на проспекті Полтавському в районі хлібокомбінату. Там необхідно встановити додаткові знаки й планують запустити тролейбус до кінця червня. Це дозволить краще вивозити людей з дальньої Кохнівки та зняти навантаження з цього рейсу.