Мер пропонує пускати стихійних торговців на ринки безкоштовно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 830 Коментарів: 6

Люди не хочуть платити «містове», навіть 1 грн

Мер 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації запропонував пускати стихійних торговців на ринки безкоштовно. Люди не хочуть платити «містове», навіть 1 грн. Тож мер запропонував керівнику управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк домовитися з адміністраціями ринків, щоб на період карантину людей пускали торгувати на ринки, аби вони не відпускали товар з підлоги і дотримувались санітарних і карантинних вимог.





За словами Жорняк, в Кременчуці знову з'явилися 5 точок стихійної торгівлі.