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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Мер пропонує пускати стихійних торговців на ринки безкоштовно

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 830 Коментарів: 6

Люди не хочуть платити «містове», навіть 1 грн

Мер 2 червня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації запропонував пускати стихійних торговців на ринки безкоштовно. Люди не хочуть платити «містове», навіть 1 грн. Тож мер запропонував керівнику управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмилі Жорняк домовитися з адміністраціями ринків, щоб на період карантину людей пускали торгувати на ринки, аби вони не відпускали товар з підлоги і дотримувались санітарних і карантинних вимог.


За словами Жорняк, в Кременчуці знову з'явилися 5 точок стихійної торгівлі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стихийная торговля ринок рынки

Коментарі: 6

203
gansit:
Сьогодні, 14:06

Ой,наверное скоро выборы.smile


7 0
115
Piton78:
Сьогодні, 14:16

І де тут заховано підводний камінь? Вибори на носі зрозуміло чи можливо виділять кошти на оплату ринкам за містове для стихійних торговців. З маршрутками ж проканало добре заробили!


7 0
124
marinochka__30:
Сьогодні, 15:15

всем нужен заработок, очень хорошо,что так решили сделать!


0 5
1 168
s2e7r8g:
Сьогодні, 15:30

Стихийные торговцы составят конкуренцию аборигенам с рынков, так как цены у них ниже. Поэтому либо они там долго не продержатся, либо цены у них вырастут.


1 0
215
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:57

Правильно, пусть бабули зарабатывают хоть что-то!


0 2
1 584
Хатаб:
Сьогодні, 16:26

А після карантину стихіну торгівлю дозволять?


0 0

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