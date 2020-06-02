У Кременчуці за ніч двоє водіїв отримали «п'яні» протоколи

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 545 Коментарів: 1

В ніч на 2 червня у Кременчуці патрульні виявили двох нетверезих водії. Зокрема о 3.30 на вулиці Харківській копи виявили автомобіль «Москвич-214101», який їхав з технічною несправністю. Під час спілкування з водієм патрульні виявили в останнього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у наркологічному диспансері чоловік відмовився у присутності двох свідків, - інформує патрульна поліція Кременчука.





Інший випадок стався в той самий час на вулиці Бетонній. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ-21013, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія був стійкий запах алкоголю. Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту «Драгер» або в медичному закладі. Керманич відмовився.









На водіїв склали адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння) КУпАП.