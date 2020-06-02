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Надзвичайні новини

У Кременчуці за ніч двоє водіїв отримали «п'яні» протоколи

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 545 Коментарів: 1

 

Водіїв на підпитку виявили на вулиці Харківській та Бетонній

В ніч на 2 червня у Кременчуці патрульні виявили двох нетверезих водії. Зокрема о 3.30 на вулиці Харківській копи виявили автомобіль «Москвич-214101», який їхав з технічною несправністю. Під час спілкування з водієм патрульні виявили в останнього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у наркологічному диспансері чоловік відмовився у присутності двох свідків, - інформує патрульна поліція Кременчука.


Інший випадок стався в той самий час на вулиці Бетонній. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ-21013, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування у водія був стійкий запах алкоголю. Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту «Драгер» або в медичному закладі. Керманич відмовився.


 


На водіїв склали адміністративні матеріали за ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол

Коментарі: 1

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gansit:
Сьогодні, 14:00

А теперь наркологи работают по указаниям полиции.Так что надежды на справедливый результат нет.

 

Черговий випадок того, як патрульні нашого міста вигадують обставини події і притягують кременчужан до відповідальності, щоб, мабуть, отримати наклейку “хороший поліцейський” або цукерку особисто від Олександра Борзенка. По-перше, за такі вигадки їх ніяк не карають. По-друге, бравим поліцейським цього разу допомогли лікар-нарколог і його медсестра.

 

Суддя також переглянув запис із відеокамери і не побачив там факту керування автомобілем. Він закрив провадження в справі, оскільки склад адміністративного правопорушення просто відсутній.

 

 


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