Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна24340
Кременчук109
Хворі:
Україна13535
Кременчук4
Одужало:
Україна10078
Кременчук101
Померло:
Україна727
Кременчук4
Кременчук

Заступниця міського голови Кременчука розповіла, чи працюватимуть дитячі табори

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 937 Коментарів: 2

Робота дитячих таборів залежить від епідемічної ситуації

Сьогодні, 2 червня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій стало відомо, чи зможуть кременчуцькі діти відпочити у таборах.


Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова відповіла, що станом на сьогодні поки не може сказати, чи взагалі працюватимуть табори. Це залежить від розвитку епідемічної ситуації в регіоні. Якщо ситуація буде сприятливою, то до відкриття готові п'ять таборів, крім «Енергетика».


Чи запрацюють позаміські табори у Кременчуці у цьому році: як це буде в умовах карантину


Також стало відомо, що банк даних дітей пільгових категорій, які претендують на оздоровлення за бюджетні кошти, та банк даних на часткове відшкодування вартості путівки є і надалі залишатиметься актуальним.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: детские лагеря карантин

Коментарі: 2

124
marinochka__30:
Сьогодні, 15:13

хорошо,что путёвки,которые на 50%оплачивает город всё так же действительны 


0 5
215
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:56

Ну ситуация улучшилась, поэтому не исключено, что все же лагеря откроют!


0 2

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх