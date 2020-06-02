Заступниця міського голови Кременчука розповіла, чи працюватимуть дитячі табори

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 937 Коментарів: 2

Сьогодні, 2 червня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій стало відомо, чи зможуть кременчуцькі діти відпочити у таборах.





Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова відповіла, що станом на сьогодні поки не може сказати, чи взагалі працюватимуть табори. Це залежить від розвитку епідемічної ситуації в регіоні. Якщо ситуація буде сприятливою, то до відкриття готові п'ять таборів, крім «Енергетика».









Також стало відомо, що банк даних дітей пільгових категорій, які претендують на оздоровлення за бюджетні кошти, та банк даних на часткове відшкодування вартості путівки є і надалі залишатиметься актуальним.