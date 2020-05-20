Чи запрацюють позаміські табори у Кременчуці у цьому році: як це буде в умовах карантину

У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачали 18 882 419 грн на організацію оздоровчої та відпочинкової кампанії для дітей
У Кременчуці розповіли, чи будуть у цьому році працювати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що розташовані поза містом. Як зазначила віцемер Ольга Усанова під час засідання штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року, усе залежить від епідситуації в Україні та у регіоні, а також від того, які настанови надасть МОЗ.
Та все ж є велика ймовірність, що кременчуцькі позаміські табори розпочнуть свою роботу з другої половини червня, тобто з другої зміни.
Із шести позаміських таборів відпочинку Кременчука цього року, можливо, працюватимуть чотири: комунальні «Зоряний» та «Супутник» (який готували під обсерватор на час карантину), «Сонячний» (ПАТ «Укртатнафта») та «Ерудит» Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка.
Керівництво Кременчуцької ТЕЦ ухвалило рішення у цьому році не відкривати табір «Енергетик». Що стосується табору «Чайка», який належав заводу «Кредмаш», його продали, тому робота закладу поки що призупинена.
Табір «Сонячний» планує приймати відпочивальників з 23 червня та провести три зміни, наразі вартість путівок керівництво закладу перераховує.
А от «Ерудит» (який також обрали закладом для обсервації) назвав вартість путівки – вона становить 8400 грн для однієї дитини (один день 400 грн). Цей табір може прийняти 100 дітей за одну зміну (загалом 300 дітей за три зміни). Що стосується дат заїздів, можливе зміщення графіку. Заклад планує 140 путівок для дітей з Полтавщини та 120 – для обдарованої молоді.
У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачали 18 882 419 грн на організацію оздоровчої та відпочинкової кампанії для дітей:
Ольга Усанова повідомила, що сума відшкодування путівки для однієї дитини віком від 7 до 18 років становить 2318 грн.
На засіданні обговорювати й те, що на роботу пришкільних та профільних таборів, які не запрацюють у цьому році, виділяли 3 880 500 грн, тепер же розглядають питання щодо перерозподілу цих коштів на заходи, пов'язані з посиленим протиепідемічним режимом у позаміських таборах.