Чи запрацюють позаміські табори у Кременчуці у цьому році: як це буде в умовах карантину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 588 Коментарів: 1

У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачали 18 882 419 грн на організацію оздоровчої та відпочинкової кампанії для дітей

У Кременчуці розповіли, чи будуть у цьому році працювати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що розташовані поза містом. Як зазначила віцемер Ольга Усанова під час засідання штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2020 року, усе залежить від епідситуації в Україні та у регіоні, а також від того, які настанови надасть МОЗ.





Та все ж є велика ймовірність, що кременчуцькі позаміські табори розпочнуть свою роботу з другої половини червня, тобто з другої зміни.





Із шести позаміських таборів відпочинку Кременчука цього року, можливо, працюватимуть чотири: комунальні «Зоряний» та «Супутник» (який готували під обсерватор на час карантину), «Сонячний» (ПАТ «Укртатнафта») та «Ерудит» Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка.





Керівництво Кременчуцької ТЕЦ ухвалило рішення у цьому році не відкривати табір «Енергетик». Що стосується табору «Чайка», який належав заводу «Кредмаш», його продали, тому робота закладу поки що призупинена.





Табір «Сонячний» планує приймати відпочивальників з 23 червня та провести три зміни, наразі вартість путівок керівництво закладу перераховує.



А от «Ерудит» (який також обрали закладом для обсервації) назвав вартість путівки – вона становить 8400 грн для однієї дитини (один день 400 грн). Цей табір може прийняти 100 дітей за одну зміну (загалом 300 дітей за три зміни). Що стосується дат заїздів, можливе зміщення графіку. Заклад планує 140 путівок для дітей з Полтавщини та 120 – для обдарованої молоді.





У міському бюджеті Кременчука на 2020 рік передбачали 18 882 419 грн на організацію оздоровчої та відпочинкової кампанії для дітей:

3 034 700 грн на придбання путівок для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки;

272 800 грн для придбання путівок для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування (разом з супроводжуючою особою);

1 854 400 грн на механізм часткового відшкодування путівок батькам (також сума на ці цілі була передбачена ще й в обласному бюджеті);

на придбання путівок для дітей диспансерної групи виділяли 253 710 грн;

дітям працівників галузі освіти – 200 тисяч грн, управлінню ЖКГ – 40 тисяч грн, виконкому міськради – 195 тисяч грн;

управлінню молоді та спорту на оздоровлення та відпочинок вихованців ДЮСШ №2 – 800 тисяч грн;

на утримання таборів «Зоряний» та «Супутник» виділили 7 млн 981 тисяч грн (на оновлення матеріальної бази та ремонти);

на відпочинок дітей у клубі юних моряків «Гардемарин» – 71 180 грн;

управління охорони здоров'я передбачало 299 тисяч грн на відшкодування профспілкою частини вартості путівок для дітей працівників галузі охорони здоров'я.

Ольга Усанова повідомила, що сума відшкодування путівки для однієї дитини віком від 7 до 18 років становить 2318 грн.





На засіданні обговорювати й те, що на роботу пришкільних та профільних таборів, які не запрацюють у цьому році, виділяли 3 880 500 грн, тепер же розглядають питання щодо перерозподілу цих коштів на заходи, пов'язані з посиленим протиепідемічним режимом у позаміських таборах.