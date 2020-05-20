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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Осередки стихійної торгівлі почали з'являтися у Кременчуці

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 393 Коментарів: 1

 

Стихійна торгівля з'являється в різних куточках міста

548 об’єктів сфери торгівлі та побуту у Кременчуці перевірив «антикоронавірусний батальйон». Останнім часом почали з'являтися осередки стихійної торгівлі. На проспекті Свободи, 22 торгували квітами, на вул. Республіканській, 93 - зелень, а в районі кафе Казка - молоко та овочі. Про це розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


«Нецивілізована торгівля»: у Кременчуці зафіксували продаж молока «з землі»


Перевірили 7 ринків, де виявили невеликі зауваження, які виправили одразу на місці.


Не виявили порушень також у секондхендах, частина з яких була закрита, а інша частина — працювала без зауважень.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Львівська Пошта
Теги: стихийная торговля

Коментарі: 1

1 272
inattentive:
Сьогодні, 16:07

Наркоту и гопоту лучше бы поганяли. Где пешие патрули ?.  Иногда вечерами приходиться передвигаться с "орудием труда", для самозащиты .


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