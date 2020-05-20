Осередки стихійної торгівлі почали з'являтися у Кременчуці

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 393 Коментарів: 1

548 об’єктів сфери торгівлі та побуту у Кременчуці перевірив «антикоронавірусний батальйон». Останнім часом почали з'являтися осередки стихійної торгівлі. На проспекті Свободи, 22 торгували квітами, на вул. Республіканській, 93 - зелень, а в районі кафе Казка - молоко та овочі. Про це розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.









Перевірили 7 ринків, де виявили невеликі зауваження, які виправили одразу на місці.





Не виявили порушень також у секондхендах, частина з яких була закрита, а інша частина — працювала без зауважень.