«Нецивілізована торгівля»: у Кременчуці зафіксували продаж молока «з землі»

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 968 Коментарів: 4

На вихідних, 16 та 17 травня, у Кременчуці зафіксували стихійну торгівлю молоком; з продавцями розбиралася поліція. Про це розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





– Не може такого бути, щоб під час карантину молоком торгували з землі, коли ринок знаходиться через дорогу, – обурилася Людмила Жорняк. – І всі ці місця (де продають молоко - ред.), вони у більшості знаходяться біля ринків.



Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що він дійсно помітив стихійну торгівлю біля кафе «Казка», там жінка сиділа на землі, щоправда, торгувала молоком у масці, люди до неї також підходили у масках, але ж це не цивілізована торгівля, тим паче, в умовах карантину.





– Прохання до всіх кременчужан: обмежити споживання продуктів, які куплені на стихійних ринках, з рук, з землі, з машин – з усього, що може нести загрозу для вашого здоров'я. Невідомо, хто як обробляв, хто користувався цією пластиковою пляшкою до вас, чи першого разу вона використана, чи десь знята зі смітника, коли є люди, які збирають, миють їх і потім віддають тим, хто торгує молоком. Тому, будь ласка, купуйте лише в магазинах, може, там 2-3 грн зайві доведеться переплатити, але це ціна здоров'я, це ціна життя інколи. Тому прохання у ці дні буквально на все дивитися з насторогою, – звернувся міський голова до містян.