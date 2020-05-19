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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

«Нецивілізована торгівля»: у Кременчуці зафіксували продаж молока «з землі»

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 968 Коментарів: 4

 

Мер Кременчука Віталій Малецький закликає містян обмежити споживання продуктів, які куплені на стихійних ринках

На вихідних, 16 та 17 травня, у Кременчуці зафіксували стихійну торгівлю молоком; з продавцями розбиралася поліція. Про це розповіла керівник управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


– Не може такого бути, щоб під час карантину молоком торгували з землі, коли ринок знаходиться через дорогу, – обурилася Людмила Жорняк. – І всі ці місця (де продають молоко - ред.), вони у більшості знаходяться біля ринків.


Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що він дійсно помітив стихійну торгівлю біля кафе «Казка», там жінка сиділа на землі, щоправда, торгувала молоком у масці, люди до неї також підходили у масках, але ж це не цивілізована торгівля, тим паче, в умовах карантину.


– Прохання до всіх кременчужан: обмежити споживання продуктів, які куплені на стихійних ринках, з рук, з землі, з машин – з усього, що може нести загрозу для вашого здоров'я. Невідомо, хто як обробляв, хто користувався цією пластиковою пляшкою до вас, чи першого разу вона використана, чи десь знята зі смітника, коли є люди, які збирають, миють їх і потім віддають тим, хто торгує молоком. Тому, будь ласка, купуйте лише в магазинах, може, там 2-3 грн зайві доведеться переплатити, але це ціна здоров'я, це ціна життя інколи. Тому прохання у ці дні буквально на все дивитися з насторогою, – звернувся міський голова до містян.
3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: belpressa.ru
Теги: стихийная торговля молоко карантин

Коментарі: 4

1 511
Marshall:
Сьогодні, 08:06

Вроде бы ж пенсионерам давали добро торговать на рынке "Толока" за 1грн или я что-то путаю?


6 0
164
gansit:
Сьогодні, 09:30

Цитата: Marshall

Вроде бы ж пенсионерам давали добро торговать на рынке "Толока" за 1грн или я что-то путаю?

То было на бумаге,а по факту "грабят" там колхозников.

У нас мер тоже возглавил борьбу с наркотиками,но по ходу "штырей" стало больше,да  не шибко работает.


2 1
1 261
inattentive:
Сьогодні, 10:09

Не понимаю хозяев рынка на Гвардейской. Вроде и ремонт сделан. Но, неужели проще содержать рынок пустым , чем установить оплтимальную цену за аренду места ? 


3 0
133
Чувааак:
Сьогодні, 10:52

"молоко у масці" )))


1 0

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