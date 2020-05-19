Розпочалася підтримка партисипативних практик у Кременчуці

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Сектор підтримки партисипативних практик разом з міжнародними та українськими експертами Конгреса місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках проєкту «Залучення молоді для удосконалення прозорого бюджетування та прийняття рішень у Кременчуці» розробив план громадських консультацій з мешканцями міста Кременчука для напрацювань змін до міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» та її Положення. Про це повідомляється на сторінці Громадського бюджету Кременчука.



Консультації з громадськістю є однією з успішних партисипативних (учасницьких) практик, завдяки яким громадяни можуть впливати на прийняття рішень органів місцевого самоврядування, є формою участі членів територіальної громади міста в місцевому самоврядуванні.

Консультації з громадськістю проводяться згідно з ст. 22. Статуту територіальної громади міста Кременчука, затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27 вересня 2016 року.





Мета консультацій: виявити нові виклики та врахувати думку громадськості, в тому числі молоді міста Кременчука, щодо вдосконалення Громадського бюджету.





Очікуваний результат: внести зміни в міську цільову програму «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020» та її Положення з урахуванням громадської думки.





Ініціатор консультацій: сектор підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.





Консультації будуть проходити у декілька етапів:

І етап. з 18 травня до 31 травня 2020 року – збір інформації за допомогою анкетування різних груп стейкхолдерів

ІІ етап. з 01 червня до 14 червня 2020 року – обробка інформації з анкет, проведення з мешканцями, які виявили бажання, онлайн обговорень у невеликих групах.

з 01 червня до 14 червня 2020 року – обробка інформації з анкет, проведення з мешканцями, які виявили бажання, онлайн обговорень у невеликих групах. ІІІ етап. з 15 червня до 15 липня 2020 року – підведення підсумків громадських консультацій: обробка напрацювань, оприлюднення зібраної інформації, проведення засідання робочої групи з питань впровадження громадського (партисипативного) бюджету в місті Кременчуці.





Пропозиції від мешканців приймаються також у письмовому вигляді на електронну пошту сектора: gbk@kremen.gov.ua або через управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою: пл. Перемоги, 2, згідно з графіком роботи виконавчого комітету до 14 червня 2020 року.





Звернення приймаються від депутатів міської ради, громадських організацій, органів самоорганізації населення, мешканців міста, представників міських засобів масової інформації, підприємств, товариств та організацій усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства та ін.



Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.





Контактні особи:

Перевезенцев Євген – завідувач сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,

моб. телефон – 0965319809, 743861;

моб. телефон – 0965319809, 743861; Іванова Анна – головний спеціаліст сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, моб . телефон – 0988989123, 743861.





Детальніше про Громадський бюджет Кременчука: