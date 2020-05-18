Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Відомі результати аналізів мешканців гуртожитку на Чумацькому шляху, які контактували із хворою на COVID-19

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 315

Ще семеро кременчужан одужали від коронавірусу

Сьогодні, 18 травня, надійшли результати тестування мешканців гуртожитку, які мешкають на Чумацькому шляху. Кременчужани були контактними особами з підтвердженим випадком COVID-19. Про це у вечірньому звіті у фейсбуці написав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


Поверх гуртожитку закрили на самоізоляцію, через хвору кременчужанку на COVID-19


- Всі результати негативні, проте мешканці залишаються під спостереженням сімейних лікарів протягом двох тижнів. У приміщеннях гуртожитку проведено дезинфекцію, - зауважив мер.


Також сьогодні стало відомо, що від коронавірусноі хвороби одужали ще 7 кременчужан. Це двічі підтверджено негативними ПЛР-тестами. Нових випадків COVID-19 у Кременчуці не зареєстровано.

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Автор: Альона Душенко
Теги: общежитие коронавірус

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