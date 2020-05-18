Відомі результати аналізів мешканців гуртожитку на Чумацькому шляху, які контактували із хворою на COVID-19

Ще семеро кременчужан одужали від коронавірусу
Сьогодні, 18 травня, надійшли результати тестування мешканців гуртожитку, які мешкають на Чумацькому шляху. Кременчужани були контактними особами з підтвердженим випадком COVID-19. Про це у вечірньому звіті у фейсбуці написав міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Також сьогодні стало відомо, що від коронавірусноі хвороби одужали ще 7 кременчужан. Це двічі підтверджено негативними ПЛР-тестами. Нових випадків COVID-19 у Кременчуці не зареєстровано.