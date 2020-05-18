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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Поверх гуртожитку закрили на самоізоляцію, через хвору кременчужанку на COVID-19

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 410

Результати мають надійти сьогодні 

Мешканців кременчуцького гуртожитку, які мешкають на вулиці Чумацький шлях, 3 (раніше вул. Сербіченка), закрили на самоізоляцію. Оскільки в гуртожитку підтвердився випадок COVID-19 у жінки, мешканців одного поверху відправили на самоізоляцію. Адже люди користувалися спільною кухнею та ванною кімнатою. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці.


Контактним особам провели ПЛР-тестування, результати мають надійти сьогодні. Біля гуртожитку не виставляли патрульних, тому сподіваються на самосвідомість кременчужан.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин общежитие коронавірус

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