Чи готовий Кременчук до масового тестування на COVID-19

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 1 738 Коментарів: 1

На скільки готовий Кременчук до проведення ІФА-тестувань та коли можуть розпочати тестування. Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа відповів на питання на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- У нас в лабораторії є два сучасних апарати для проведення імуноферментного аналізу, тому ми готові. Якщо будуть розроблені ці тести ІФА ми готові для проведення тестування після проведення тренінгу або навчання персоналу. Хочу зазначити, що для проведення ІФА-тестувань немає ніяких обмежень. Робота ведеться не з вірусом, а з плазмою. Виявляються не антигени, а антитіла до того чи іншого вірусу, - зауважив Максим Середа.





За словами Максима Середи, потужності залежать від кількості касет, тобто від 48 до 200 за одне завантаження. І за 2,5-3 години апарат видає результат.





- Підготуйте на завтра потужності обладнання у разі запущення програми по державі, - звернувся мер Віталій Малецький до Максима Середи.





Завтра на штабі пообіцяли презентувати обладнання та розказати про можливості ІФА-тестування.





Тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести) виявляють антитіла у крові людини, яка перехворіла коронавірусною інфекцією, а отже вона має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19. Проте тривалість імунітету від нового коронавірусу достеменно невідома, є інформація, що вона не перевищує трьох місяців.



