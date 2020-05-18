Чи готовий Кременчук до масового тестування на COVID-19

На скільки готовий Кременчук до проведення ІФА-тестувань та коли можуть розпочати тестування. Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа відповів на питання на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
За словами Максима Середи, потужності залежать від кількості касет, тобто від 48 до 200 за одне завантаження. І за 2,5-3 години апарат видає результат.
Завтра на штабі пообіцяли презентувати обладнання та розказати про можливості ІФА-тестування.
Тести імуноферментного аналізу (ІФА-тести) виявляють антитіла у крові людини, яка перехворіла коронавірусною інфекцією, а отже вона має відповідний імунітет і не є вразливою до COVID-19. Проте тривалість імунітету від нового коронавірусу достеменно невідома, є інформація, що вона не перевищує трьох місяців.