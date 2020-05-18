Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.05.2020 10:24
Підтверджені:
Україна18616
Кременчук103
Хворі:
Україна12805
Кременчук26
Вилікувалось:
Україна5276
Кременчук73
Померло:
Україна535
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Розповіли, яке самопочуття у віцемера Дмитра Кравченка, який знаходиться у лікарні

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 2 409 Коментарів: 4

 

Чиновник кілька днів знаходиться у лікарні

Віцемер Кременчука Дмитро Кравченко, який захворів на COVID-19, почувається добре. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.


За словами Максима Середи, Дмитра Кравченка до Києва не переводили. Його стан задовільний й почуває він себе як пацієнт з COVID-19. Загроз його життю немає.


Міський голова Віталій Малецький додав, що у Дмитра Кравченка хороший настрій та нормальне самопочуття. Він сподівається, що віцемер скоро піде на поправку.

ПО ТЕМІ:

Заболевший COVID-19 вице-мэр Кременчуга Дмитрий Кравченко госпитализирова

2
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Дмитрий Кравченко госпитализация

Коментарі: 4

238
Джо:
Сьогодні, 12:49

а доожны были перевести в Киев? С чего вдруг?

 


14 0
1 243
shtai:
Сьогодні, 12:50

А на каком основании в КИев? Вообще-то следуюзая больница это Полтавская обласная и только потом Киев.


12 1
4 339
Туся:
Сьогодні, 13:49

 ну ось ,ділимо на панів голубої крові та простих смертних. Цікаво, в яких лікарняних хоромах лижить цей шляхетний пан?


10 0
283
stronzo:
Сьогодні, 14:07

Условный Иван Степанович, слесарь 5-го разряда, лежачащийся от того же, никак не менее ценней для общества, но его состояние никого в штабе не волнует. Разве что как статистика. 


7 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх