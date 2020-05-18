Розповіли, яке самопочуття у віцемера Дмитра Кравченка, який знаходиться у лікарні

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 2 409 Коментарів: 4

Віцемер Кременчука Дмитро Кравченко, який захворів на COVID-19, почувається добре. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.





За словами Максима Середи, Дмитра Кравченка до Києва не переводили. Його стан задовільний й почуває він себе як пацієнт з COVID-19. Загроз його життю немає.





Міський голова Віталій Малецький додав, що у Дмитра Кравченка хороший настрій та нормальне самопочуття. Він сподівається, що віцемер скоро піде на поправку.