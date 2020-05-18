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Надзвичайні новини

Серед білого дня на вулиці Кременчука напали на чоловіка

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 2 620 Коментарів: 1

 

Потерпілого побили та намагалися пограбувати

16 травня на лінію 102 звернувся 29-річний кременчужанин, який повідомив, що близько 10.00 на нього напали на провулку Героїв Бреста біля будинку №59. Малознайомий спричинив йому тілесні ушкодження та намагався заволодіти речами, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


За орієнтуванням батальйон поліції особливого призначення поліції Полтавщини зупинив ймовірного підозрюваного. Ним виявився місцевий раніше судимий 25-річний чоловік.


Вирішується питання повідомлення фігурантові підозри та обрання йому запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розбій телесные повреждения

Коментарі: 1

1 257
inattentive:
Сьогодні, 13:18

Разгулялась гопота и наркота сейчас по полной. Где обещаные пешие патрули ?


7 0

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